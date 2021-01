Magnetische aandrijving moet robotchirurgie verbeteren

Binnen de zogenoemde minimaal invasieve chirurgie (MIS) worden robottechnologieën steeds vaker toegepast. Robotchirurgie wordt met name gebruikt om patiënten snel, nauwkeurig en met minimale complicaties te behandelen. SRL heeft in de loop der jaren al diverse robottechnologieën ontwikkeld gericht op een reeks procedures binnen MIS.

Prof. dr. Mirsa ontving de beurs voor het RAMSES project (Robust Actuation through Magnetism for Safe Endovascular Surgery). Binnen dat project onderzoekt SRL de mogelijkheden van magnetisme voor het aandrijven van flexibele chirurgische instrumenten en microrobots, die worden gebruikt bij endovasculaire chirurgie. Het RAMSES project is het resultaat van een eerder projecten ROBOTAR, waarvoor Mirsa ook al een ERC-beurs mocht ontvangen.

Verbetering robotchirurgie

De ontwikkeling van een magnetisch systeem voor de aandrijving van robotchirurgie maakt de technologie nog nauwkeuriger dan het nu al is. Magnetisch-flexibele instrumenten bieden zijn een zeer goed, en nauwkeuriger, alternatief voor de conventionele instrumenten, die tendon-aangedreven zijn of handmatig moeten worden bediend. De onderzoekers van SRL hebben de afgelopen tien jaar een aantal nieuwe magnetische katheters ontworpen en getest. Die zijn gericht op het verbeteren van de huidige chirurgische protocollen of beiden platforms voor nieuwe chirurgische taken die anders niet haalbaar zouden zijn.

Voorbeelden van flexibele instrumenten zijn onder andere voerdraden, slangen, naalden, endoscopen of katheters. Dit zijn instrumenten die specifiek ontworpen zijn voor procedures tijdens minimaal invasieve chrirugische ingrepen. Ze worden gebruikt om problemen aan het vaatstelsel of het hart te behandelen. De instrumenten worden via een kleine incisie, meestal via de dijbeenslagader in de lies, in het lichaam gebracht. Door deze instrumenten te inbedden met magnetische componenten kunnen ze in het lichaam gemanipuleerd worden.

Ontwikkeling veelzijdig systeem

De magnitisch-flexibele instrumenten zijn afhankelijk van externe velden, die worden gegenereerd door apparatuur die buiten het lichaam van de patiënt staat. Bij de ontwikkeling van deze instrumenten is betrouwbaarheid het primaire uitgangspunt. Het doel van RAMSES is de integratie van een veelzijdig systeem. Dat kan dan als hulpinfrastructuur dienen voor een breed scala aan procedures, waarbij gebruik wordt gemaakt van magnetisch-flexibele instrumenten.

Prof. dr. Sarthak Misra werkt bij de afdeling Biomechanical Engineering aan de UT en leidt SRL. Hij is tevens hoogleraar aan de afdeling Biomedische Technologie van de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen. SRL ontvangt financiële ondersteuning van de NWO, TTW, ZonMW, het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie (Horizon 2020).