Softwarerobots nemen administratief werk over in Gelderse Vallei

Ziekenhuis Gelderse Vallei zet sinds kort slimme softwarerobots in om administratieve processen te ondersteunen. De digitale ‘medewerkers’ verzamelen, ordenen en verwerken gegevens en kunnen op basis van vooraf ingestelde instructies zelfstandig keuzes maken. Daarmee gaan ze een stap verder dan traditionele automatisering. Internist Melanie Tan vertelt hoe de technologie werkt en welke voordelen die oplevert voor zorgverleners en patiënten.

De eerste softwarerobot is inmiddels actief op de poliklinieken interne geneeskunde en chirurgie. Daar verwerkt de bot alle verwijzingen die huisartsen digitaal insturen. De software zet de relevante patiëntgegevens overzichtelijk in een document, zodat artsen en andere zorgverleners de informatie direct kunnen gebruiken bij de verdere beoordeling en behandeling.

Relevante patiëntinformatie

Tan vertelt dat de robots zijn getraind om dit soort werk te doen. “Het gaat om relatief eenvoudige taken, binnen een vaste structuur. Waarbij artsen en andere ziekenhuismedewerkers achter de schermen voortdurend meekijken. We willen natuurlijk wel zeker weten dat de gegevens correct zijn.”

Het systeem maakt gebruik van zogeheten robotic process automation (RPA), waarbij software repetitieve administratieve handelingen overneemt. Volgens Tan zorgt de bot ervoor dat alle relevante patiëntinformatie vooraf overzichtelijk beschikbaar is, zodat zorgverleners die tijdens het spreekuur direct kunnen raadplegen.

Voorheen moesten artsen de benodigde gegevens handmatig uit verschillende computersystemen halen. Ook zochten zij zelf in het elektronisch patiëntendossier uit of een patiënt al bekend was in het ziekenhuis en bij welke zorgverlener. Volgens Tan kan een softwarerobot dat soort administratieve zoekwerk aanzienlijk sneller uitvoeren dan een medewerker, waardoor zorgverleners minder tijd kwijt zijn aan uitzoekwerk.

Sneller zoeken

Naast de eerste softwarerobot is op de poliklinieken interne geneeskunde en chirurgie inmiddels een geavanceerder systeem in gebruik. Deze robot verzamelt en ordent niet alleen gegevens, maar beoordeelt ook de inhoud van een verwijzing. Op basis daarvan schat de software onder meer de spoed van een verwijzing in en bepaalt zij welke specialist het meest geschikt is. Zorgverleners controleren de uitkomsten en sturen waar nodig bij, zodat de robot gaandeweg nauwkeuriger leert werken.

Volgens Tan draagt de technologie daarnaast bij aan een meer uniforme beoordeling van verwijzingen. Binnen de interne geneeskunde bestaan verschillende deelspecialismen, waardoor verschillen kunnen ontstaan in de manier waarop patiënten worden ingedeeld of doorverwezen. De robot helpt die werkwijze te standaardiseren, wat volgens Tan zorgt voor meer duidelijkheid en artsen stimuleert om patiëntgegevens eenduidig en zorgvuldig vast te leggen.

Steeds grotere rol

Volgens Tan zijn de softwarerobots vooral bedoeld om administratieve processen efficiënter te maken en zorgverleners te ondersteunen bij de groeiende zorgvraag. Hoewel het voor artsen eerst wennen kan zijn om bepaalde taken aan software over te laten, blijven zorgverleners de werkzaamheden voortdurend controleren en grijpen zij in als dat nodig is. Naar verwachting kunnen de robots de komende jaren een steeds grotere rol spelen bij het ondersteunen van de dagelijkse zorgpraktijk.

Eerder deze maand schreven we al dat Ziekenhuis Gelderse Vallei ook op een andere manier inzet op digitalisering van de zorg. Patiënten op de poliklinieken chirurgie en interne geneeskunde worden sinds begin dit jaar via het eZorgpad in MijnZGV digitaal voorbereid op hun eerste afspraak, zodat consulten efficiënter kunnen verlopen.