Martini neemt nieuw innovatief echosysteem Philips in gebruik

Het Martini Ziekenhuis in Groningen heeft als eerste ziekenhuis in Europa het Philips echosysteem Flash 5100 POC in gebruik genomen. Het systeem biedt een combinatie van hoge beeldkwaliteit, geautomatiseerde functies en bediening via een touchscreen. Het apparaat is mobiel en compact ontworpen, en ondersteunt gebruikers van verschillende ervaringsniveaus bij het nemen van snelle en betrouwbare beslissingen.

De Flash 5100 POC heeft een kleine omvang en is uitvoerig getest op duurzaamheid. Tijdens tests bleef het systeem functioneren na het verplaatsen over lange afstanden, meer dan 13.000 stoten en ruim 3.500 botsingen met muren. Het is ontworpen voor de Spoedeisende Hulp (SEH), intensive care (IC) en anesthesie, maar kan ook in andere zorgomgevingen flexibel worden ingezet.

Samenwerken op afstand

De Flash 5100 POC is uitgerust met Philips’ Collaboration Live, een functie waarmee zorgverleners op afstand in realtime kunnen overleggen en schermen en beelden kunnen delen. Het systeem heeft een vereenvoudigde interface met touchscreen en automatische functies, bedoeld om de bediening te vergemakkelijken. Ingebouwde software ondersteunt onder meer bij het in beeld brengen van naalden. Dat helpt bij het Nauwkeurig kunnen plaatsen van de naalden, ook bij de complexere ingrepen. Ook kan met het systeem beelden worden bewerkt waardoor gebruikers meer controle hebben tijdens spoedprocedures en beeldmateriaal kunnen aanpassen waar nodig.

Volgens Paul Noten, Business Manager Ultrasound Benelux, is de Philips Flash 5100 POC ontworpen voor snelheid, mobiliteit en precisie. Het moet de zorgverlening versnellen en patiënten slimmer behandelen. “Het levert essentiële informatie aan gebruikers in de meest kritieke en veeleisende situaties. Dit kan zorgverleners helpen om ook in urgente situaties met vertrouwen snelle beslissingen te nemen - aan het bed, op de IC, op de spoedeisende hulp of op de OK. Dankzij geavanceerde algoritmen en slimme automatisering levert de Flash 5100 POC urgente informatie die zorgverleners nodig hebben.”

Wendel Vonkeman, SEH-arts in het Martini Ziekenhuis Groningen is blij met deze nieuwe echoapparatuur. Ze vertelt dat echografie een belangrijk onderdeel is van het stellen van diagnoses bij patiënten. Door de toenemende druk in het ziekenhuis hebben ze daarom behoefte aan mobiele, flexibele en eenvoudig te gebruiken apparatuur. “Dat geldt zeker in complexere situaties waar minder tijd is, zoals op de SEH. Wij zijn enthousiast over de mogelijkheden van de Flash om ons te ondersteunen bij het leveren van de beste patiëntenzorg op een efficiënte en makkelijke manier.”

52 miljoen onderzoeken

Philips-echografiesystemen worden wereldwijd gebruikt bij naar schatting 52 miljoen medische onderzoeken per jaar die direct aan het bed van de patiënt plaatsvinden. Ze spelen een belangrijke rol bij de diagnose en behandeling van zo’n 41 miljoen mensen. De nieuwe Flash 5100 POC is uitgerust met moderne, toekomstbestendige software en werkt met verschillende soorten transducers, zoals de mL26-83. Dit systeem sluit naadloos aan op het bredere point-of-care-ecosysteem van Philips, waaronder ook Lumify en de Compact 5000-serie vallen.

Als het gaat om hulp in noodsituaties is Europa heeft Philips een sleutelrol om te helpen bij snelle hulpverlening. Om beter voorbereid te zijn op grensoverschrijdende rampen heeft de EU het rescEU-programma opgezet, met strategische voorraden voor snelle inzet bij crises. Philips beheert namens het Nederlandse ministerie van VWS een centrale voorraad medische hulpmiddelen. Deze voorraad bevat onder meer draagbare echoapparaten, zuurstofconcentratoren en patiëntmonitoringsystemen. Ze zijn bedoeld voor de snelle opbouw van intensive care-units in noodsituaties, binnen en buiten Europa.