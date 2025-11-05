Mayo Clinic lanceert AI-platform voor wereldwijde zorginnovatie

De Mayo Clinic heeft het nieuwe digitale initiatief Mayo Clinic Platform_Insights gelanceerd. Dit platform maakt het voor zorgorganisaties wereldwijd mogelijk om te profiteren van de digitale expertise, data-inzichten en klinische kennis van de Mayo Clinic. Het doel: de digitale kloof in de zorg verkleinen en de implementatie van kunstmatige intelligentie (AI) versnellen op een manier die direct bijdraagt aan betere patiëntenzorg.

Volgens Maneesh Goyal, Chief Operating Officer van Mayo Clinic Platform, helpt het programma zorginstellingen om effectiever om te gaan met de snelle ontwikkeling van AI in de zorg. “Wanneer we kennis delen, nemen we betere beslissingen , zowel bij diagnose als behandeling. Met dit programma kunnen we onze expertise delen en zorgprofessionals wereldwijd helpen om de zorgkwaliteit te verbeteren.”

Datagedreven inzichten

Mayo Clinic Platform_Insights biedt toegang tot datagedreven inzichten, ondersteund door AI en verrijkt met best practices en klinische richtlijnen van de Mayo Clinic. Het platform biedt zorginstellingen een begeleide en betaalbare route om digitale transformatie te realiseren zonder de complexiteit die vaak met technologische innovatie gepaard gaat.

“Digitale oplossingen en AI hebben een enorm potentieel om de zorg te transformeren,” aldus Goyal. “Maar de drempel om deze technologieën effectief toe te passen is hoog. Door met ons samen te werken, krijgen zorgorganisaties toegang tot bewezen klinische en administratieve oplossingen, en de technische infrastructuur om ze naadloos te integreren.”

Getrainde en gevalideerde oplossingen

De oplossingen op het platform zijn getraind en gevalideerd via Mayo Clinic Platform_Connect, een wereldwijd gezondheidsdatanetwerk van academische en onderzoeksinstellingen. Dit netwerk omvat momenteel meer dan 26 petabytes aan klinische informatie, waaronder 3 miljard laboratoriumtesten, 1,6 miljard klinische notities en 6 miljard medische beelden, afkomstig van honderden complexe aandoeningen.

Volgens Dr. Clark Otley, Chief Medical Officer van Mayo Clinic Platform, draait het bij digitale innovatie uiteindelijk om mensgerichte zorg: “Technologie moet de medische praktijk versterken, niet ingewikkelder maken. Met Mayo Clinic Platform_Insights brengen we het menselijke aspect terug in digitale geneeskunde, met één duidelijk doel: het verbeteren van de patiëntbeleving en gezondheidsuitkomsten.”

Met deze nieuwe stap wil Mayo Clinic niet alleen de toepassing van AI in de zorg versnellen, maar ook een wereldwijd ecosysteem opbouwen waarin kennisdeling, datagedreven innovatie en patiëntgerichte zorg hand in hand gaan.

Mayo Clinic Platform

In 2024 bracht John Halamka van de Mayo Clinic een bezoek aan de ICT&health World Conference. Voorafgaand daaraan werd hij geïnterviewd voor ons magazine om te vertellen over de oorsprong en ambitie van het platform. Zijn missie: met behulp van AI en data-innovatie hoogwaardige gezondheidszorg toegankelijk maken voor iedereen, wereldwijd.

Het Mayo Clinic Platform werd in 2019 opgericht om frictieloze samenwerking tussen zorginstellingen, overheden en bedrijven mogelijk te maken. Volgens Halamka worden in de VS innovatie en samenwerking vaak vertraagd door strikte privacy- en veiligheidsregels. Daarom creëerde Mayo Clinic een infrastructuur waarin honderd jaar aan medische data veilig en anoniem in de cloud beschikbaar is voor onderzoekers en innovators.

Inmiddels werkt het platform samen met instellingen in Brazilië, Israël, Canada en Zuid-Korea, goed voor data van meer dan 30 miljoen patiënten, met als doel om dat aantal te verdrievoudigen. De inzichten worden gebruikt om AI-modellen te ontwikkelen die bijvoorbeeld radiologiebeelden sneller en accurater analyseren. Deze innovaties worden direct geïntegreerd in de workflow van artsen, waardoor technologie de zorgprofessional ondersteunt in plaats van vervangt.