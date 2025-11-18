Meer rust voor IBD-patiënten met thuismonitoring

Mensen met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa die onder behandeling staan bij het Catharinaziekenhuis, hoeven niet meer elk jaar naar het ziekenhuis voor hun controle. Crohn en colitis worden ook wel samengevat onder de noemer IBD (Inflammatory Bowel Disease). Stabiele IBD-patiënten kunnen hun gezondheid voortaan grotendeels vanuit huis volgen via het platform Zorg bij Jou. De thuismonitoring bespaart reizen en wachttijd, terwijl bij nieuwe klachten meteen contact met het ziekenhuis mogelijk blijft.

“Voor een grote groep met rustige ziekte is dit echt een uitkomst; als het goed gaat, wil je niemand onnodig lastigvallen”, zegt verpleegkundig specialist MDL, Annemay Stoker. Zij maakt deel uit van het kernteam dat de livegang van de thuismonitoring voorbereidde.

Werkwijze

Bij de thuismonitoring voeren patiënten thuis een ontlastingsonderzoek uit en beantwoorden ze vragen via de app. De resultaten worden door het medisch team bekeken, en alleen bij afwijkingen of klachten wordt contact opgenomen of een afspraak ingepland. Patiënten kunnen bovendien altijd via de app aangeven dat ze willen worden gebeld of gezien, waardoor het contact laagdrempelig blijft. Vooral voor mensen die werken, studeren, een jong gezin hebben of moeilijk ter been zijn, betekent volgens Stoker dit een flinke vermindering van reizen, wachttijd en het vrij nemen van werk of school.

Niet elke IBD-patiënt is hetzelfde en daarom is het protocol volgens Stoker zorgvuldig afgestemd. Bij de beoordeling worden klachten, bloedwaarden en resultaten van ontlastingsonderzoek gecombineerd om te bepalen welke zorg nodig is. Als de waarden stabiel zijn en de patiënt zich goed voelt, is thuismonitoring voldoende. Bij afwijkingen of nieuwe klachten wordt direct contact opgenomen of een afspraak op de polikliniek ingepland.

Predicaat IBD-zorg

Met de introductie van dit nieuwe protocol is het Catharina Ziekenhuis de eerste binnen Santeon die het live toepast. Dit maakt het mogelijk om in de toekomst centraal te monitoren, aangezien alle Santeon-ziekenhuizen hetzelfde protocol gaan gebruiken. Onlangs ontving het Catharina Ziekenhuis opnieuw het STZ-topklinisch predicaat voor IBD-zorg.

De nieuwe werkwijze leidt tot minder ziekenhuisbezoeken voor wie goed gaat, meer tijd aan de balie en in de spreekkamer voor wie wél hulp nodig heeft. Patiënten houden regie, terwijl ze de poliklinische zorg toekomstbestendig maken voor de groeiende zorgvraag. Stoker zegt dat ze hopen hiermee vooral mensen buiten de ziekenhuizen te houden die eigenlijk niet live hoeven worden gezien. Wel blijft er ook bij thuismonitoring voor levensthema’s, zoals werk, sport, kinderwens en zwangerschap, De informatie hierover staat in de app en komt in gesprekken aan bod wanneer dat speelt.

Meer voorbeelden

Patiënten van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) die een ontstekingsziekte hebben in hun darmen en daarom regelmatig hun ontlasting moeten laten testen, kunnen dat sinds vorig jaar thuis doen. Begin februari 2024 is het bij het ziekenhuis aangesloten medisch servicecentrum Altide gestart met de thuismonitoring van IBD-patiënten. De signalen die bij Altide binnekomen worden gemonitord en als er een reden is om direct in te grijpen kunnen patiënten op korte termijn terecht op de Maag-Darm-Lever poli van het WZA.

De MDL-artsen in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) zijn halverwege 2023 gestart met een compleet nieuw digitaal zorgpad voor patiënten met een chronische darmontsteking. Het systeem draagt bij aan een beter zelfmanagement en maakte 4.500 (telefonische) consulten per jaar overbodig. Het zorgpad is volledig geïntegreerd in het patiëntenportaal en het EPD.