Minder administratie, meer tijd voor de patiënt

Tandem Health is een Zweeds healthtechbedrijf dat AI-oplossingen ontwikkelt voor spraakgestuurd werken in de zorg. Het bedrijf is actief in meer dan 10 Europese landen en werkt samen met ruim 5.000 zorgorganisaties.

Spraakgestuurde AI-software

Het Leidse Juvoly ontwikkelt vergelijkbare spraakgestuurde AI-software die de verslaglegging van zorgverleners automatiseert. Sinds kort maakt Juvoly deel uit van Tandem. Juvoly ondersteunt 1.500 huisartsenpraktijken (ca. 35% van Nederland) en vele andere zorgprofessionals.

Tijdens de sessie op 29 januari om 14:10 laten Tandem Health en Juvoly zien hoe AI-gedreven workflows administratieve druk verminderen en het werkplezier van zorgprofessionals vergroten. Het potentieel van AI in de zorg wordt geschetst aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden, met aandacht voor wat nodig is om AI op een verantwoorde manier in te zetten. De sessie wordt afgesloten met een live demo van het product.

