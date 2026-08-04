Minder alarmen betekenen meer aandacht voor de patiënt

Hoe zorg je ervoor dat een alarm in het ziekenhuis niet alleen wordt verstuurd, maar ook daadwerkelijk de juiste zorgverlener bereikt? Voor ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk was die vraag aanleiding om het alarmmanagement ingrijpend te vernieuwen.

Bij de ingebruikname van de nieuwbouw koos het ziekenhuis dan ook voor een geïntegreerd patiëntbewakingssysteem van Philips. De technologie staat daarbij niet centraal, maar de vraag hoe verpleegkundigen sneller en gerichter kunnen reageren, terwijl tegelijkertijd de rust op de afdeling toeneemt.

Alarmen die aankomen

Betrouwbare alarmering is een cruciale schakel in patiëntveiligheid. In de oude situatie was niet altijd zeker of een alarm daadwerkelijk werd ontvangen. In het nieuwe systeem worden alarmen als beveiligde pushmelding naar een zorgsmartphone gestuurd. Bevestigt de ontvanger het alarm niet op tijd, dan wordt het automatisch doorgestuurd naar een andere beschikbare zorgverlener. Daardoor ontstaat een gesloten alarmketen, waarin ieder alarm aantoonbaar wordt afgeleverd en afgehandeld.



Volgens Bertrant Dallinga, medisch klinisch technicus bij ziekenhuis St Jansdal, vergt zo'n verandering intensieve samenwerking tussen ICT en klinische praktijk. “Medische apparatuur is allang geen losstaand eiland meer, maar diep verweven met de digitale infrastructuur van het ziekenhuis”, stelt hij in ICT&health 2. “Zoek de samenwerking op want dit soort projecten zijn alleen succesvol als medische technologie, ICT en zorg samen optrekken.”

Minder alarmmoeheid

Behalve aan een hogere betrouwbaarheid moet het systeem ook bijdragen aan het verminderen van alarmmoeheid. Verpleegkundigen kunnen vitale functies op afstand bekijken en beoordelen of directe actie nodig is. Minder urgente meldingen kunnen worden onderdrukt, waardoor onnodige alarmgeluiden afnemen en de aandacht uitgaat naar patiënten die daadwerkelijk directe zorg nodig hebben.



Dat merkt ook Maarten Postma, intensivecareverpleegkundige en praktijkopleider Intensive Care bij St Jansdal. “Ik kan meer tijd aan mijn patiënt besteden. Voorheen moest ik soms meerdere keren bij een patiënt weglopen om op een alarm te reageren. Dan moest ik steeds controleren of het ook om een heus alarm ging. Met deze nieuwe manier van werken, behoort dat tot het verleden.”



De implementatie laat zien dat modern alarmmanagement rust op een veelheid aan succesfactoren. Technologie, een betrouwbaar netwerk, goede beveiliging, intensieve scholing en nauwe samenwerking tussen zorg, medische technologie en ICT zijn onmisbare voorwaarden om de voordelen in de dagelijkse praktijk te realiseren.

Dit artikel gemist? Lees het in ICT&health editie 2, 2026 en in ons online magazine.