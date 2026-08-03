Inkoopbeleid V&V 2027-2029 biedt kansen voor KIK-V

De nieuwe inkoopplannen voor de verpleeghuiszorg en wijkverpleging (V&V) zetten stevig in op minder administratieve lasten, betere databeschikbaarheid en intensievere regionale samenwerking. Alle zorgkantoren hebben hun inkoopbeleid voor 2027-2029 gepubliceerd en schetsen daarmee een koers die goed aansluit bij de uitgangspunten van KIK-V. Voor zorgaanbieders biedt dat nieuwe mogelijkheden om gegevens slimmer te benutten en de administratieve druk te verlagen.

In de verschillende inkoopdocumenten benadrukken zorgkantoren het belang van innovatie, digitale gegevensuitwisseling en samenwerking in de regio. Zorgaanbieders worden gestimuleerd om te investeren in toekomstbestendige zorg en digitale ontwikkelingen. Daarvoor stellen zorgkantoren, afhankelijk van de regio, innovatie- en regiobudgetten beschikbaar. Hoe die ondersteuning wordt ingevuld, verschilt per zorgkantoor en wordt in overleg met zorgaanbieders nader uitgewerkt.

Regionale vraagstukken

Ook de nadruk op regionale samenwerking sluit goed aan bij de ontwikkeling van KIK-V. Zorgkantoren verwachten steeds vaker dat zorgorganisaties gezamenlijk werken aan regionale vraagstukken. Die koers past bij het nieuwe beleidskader van Zorgverzekeraars Nederland (ZN), waarin een goede digitale infrastructuur wordt gezien als een belangrijke voorwaarde voor betere samenwerking en doelmatige zorg. Binnen KIK-V is daarvoor de afgelopen jaren een stevige basis gelegd. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van uitwisselprofielen en technische voorzieningen, zodat het delen van gegevens via KIK-V de komende jaren verder kan worden uitgebreid.

Landelijke en Europese ontwikkelingen

De koers van de zorgkantoren sluit aan bij bredere landelijke en Europese ontwikkelingen op het gebied van digitale gegevensuitwisseling. In akkoorden en beleidsprogramma's, zoals het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA), het Hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg (HLO), de Nationale Visie en Strategie voor het gezondheidsinformatiestelsel (NVS) en de European Health Data Space (EHDS), staan het hergebruik van gegevens, standaardisatie en digitale gegevensuitwisseling centraal.

Ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ziet KIK-V als een belangrijk onderdeel van het toekomstige Gezondheidsinformatiestelsel (GIS) en beschouwt investeren in KIK-V als een toekomstgerichte keuze. We schreven daarover ook in mei van dit jaar.

Met het nieuwe inkoopbeleid krijgen zorgaanbieders meer ruimte om met hun zorgkantoor in gesprek te gaan over de implementatie van KIK-V. Afhankelijk van de regionale afspraken en prioriteiten kan daarbij ook worden gekeken naar de mogelijkheden voor financiële of andere vormen van ondersteuning. Daarnaast kunnen zorgaanbieders gebruikmaken van het ondersteuningsaanbod van KIK-V. Dat helpt organisaties bij de implementatie en het gebruik van KIK-V in de praktijk.