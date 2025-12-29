Zorg op maat in Rijnstate met Virtual Fracture Care bij gebroken enkel

Ziekenhuizen zetten voorzichtig een volgende stap in digitale nazorg voor botbreuken. Ook bij Rijnstate wordt de Virtual Fracture Care-app uitgebreid met een hybride zorgpad voor patiënten met een gebroken enkel. Jaarlijks gaat het om ongeveer 650 patiënten. Zij krijgen na een SEH-bezoek begeleiding via een app, terwijl fysieke controles alleen plaatsvinden als dat medisch noodzakelijk is. Deze aanpak moet de druk op poliklinieken verlichten en patiënten meer regie geven zelf.

De app werd in 2023 ingevoerd voor relatief eenvoudige botbreuken. Patiënten ontvangen informatie en oefeningen en vullen korte vragenlijsten in over pijn en wondstatus. Zorgverleners volgen het herstel op afstand en grijpen in wanneer signalen daar aanleiding toe geven. Volgens Rijnstate voorkomt dit onnodige ziekenhuisbezoeken, zonder dat de veiligheid van zorg in het geding komt.

Passende zorg op afstand

Edo Hekma, traumachirurg in Rijnstate en mede-ontwikkelaar van het zorgpad gebroken enkel, vertelt: “Met Virtual Fracture Care kunnen we onze patiënten digitaal begeleiden, op afstand, maar wel afgestemd op de individuele zorgbehoefte van de patiënt. Patiënten ervaren hierdoor meer regie over hun eigen herstel.” Hij vertelt verder dat het hen ook helpt om complicaties vroegtijdig te signaleren en tegelijkertijd het aantal ziekenhuisbezoeken te verminderen. Zo bieden ze passende zorg en creëren ze ruimte voor patiënten die dat het hardst nodig hebben.

Virtual Fracture Care is tot stand gekomen in samenwerking met landelijke beroepsverenigingen (NVT en NOV) en ziekenhuizen binnen het mProve- en Santeon-netwerk. Naast Rijnstate bieden ook Noordwest Ziekenhuisgroep, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Zuyderland MC, OLVG, St. Antonius Ziekenhuis en Medisch Spectrum Twente het innovatieve zorgpad voor een gebroken enkel aan. De overige mProve- en Santeon-ziekenhuizen volgen binnenkort, en ook ziekenhuizen buiten deze netwerken kunnen het zorgpad implementeren.

Half december start Rijnstate met de eerste patiënten en blijven ze samenwerken met partners aan de uitbreiding van Virtual Fracture Care. De komende jaren wordt deze hybride zorg ook ingezet voor andere botbreuken, zoals aan pols en sleutelbeen.

Uitbreiding talen

De VFC-app is in 2019 ontwikkeld door Thijs Geerdink, in samenwerking met de traumachirurgen van het OLVG. De app voorziet patiënten van belangrijke informatie en hulpmiddelen om thuis aan hun herstel te werken, waardoor het aantal nacontroles met meer dan 90% is gedaald, terwijl het aantal bezoeken aan de huisarts niet toenam. Begin 2024 schreven we over het feit dat de app in vijf talen beschikbaar was: Nederlands, Engels, Turks, Arabisch en Pools. Die uitbreiding volgde op de succesvolle implementatie van de app die destijds al in meer dan 35 ziekenhuizen in heel Nederland werd gebruikt.