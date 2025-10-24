Minder druk op zorg door inschakelen Thuisarts

In de regio Eindhoven werken Thuisarts en Stroomz de komende jaren samen om inwoners meer grip te geven op hun eigen gezondheid. Dit initiatief is gericht op het verminderen van de druk op de zorg. Thuisarts biedt betrouwbare, door huisartsen samengestelde informatie over gezondheid en ziekte. Stroomz is een eerstelijnszorgorganisatie die 31 huisartsenpraktijken in de regio Eindhoven vertegenwoordigt. De regio kent een sterke bevolkingsgroei, terwijl het aantal artsen en doktersassistenten achterblijft.

De afgelopen twee jaar hebben de betrokken partijen intensief gewerkt aan een transformatieplan om de huisartsenzorg in de regio ook in de komende jaren toegankelijk te houden voor alle inwoners. Een belangrijk onderdeel daarvan is het structureel vergroten van de bekendheid en het gebruik van Thuisarts onder de bevolking. Zo kunnen mensen met gezondheidsvragen al vooraf betrouwbare informatie vinden, nog vóórdat ze contact opnemen met de huisarts. Dit initiatief wordt gesteund door zorgverzekeraars CZ en Coöperatie VGZ, en er is 3,6 miljoen euro beschikbaar gesteld vanuit het ministerie van VWS via IZA-middelen.

Nieuwe inwoners

De bevolking in Eindhoven en omliggende gebieden groeit in hoog tempo; tegen 2040 worden meer dan 50.000 extra inwoners verwacht. Tegelijkertijd is de levensverwachting in de regio hoger en vergrijst de bevolking sneller dan in andere delen van Nederland. Daarnaast beschikt één op de drie Nederlanders over beperkte of onvoldoende gezondheidsvaardigheden – een percentage dat onder 65-plussers nog hoger ligt. Dit gebrek aan vaardigheden vermindert de zelfredzaamheid, vergroot de zorgvraag en draagt bij aan een dalend werkplezier onder zorgverleners. Al met al neemt de druk op de zorg in Eindhoven verder toe.

De stad trekt bovendien steeds meer expats aan, mede door de groei van de Brainportregio. Veel van deze nieuwkomers zijn niet goed bekend met het Nederlandse zorgsysteem, wat leidt tot extra tijdsdruk in de spreekkamer. Huisarts Bas Bakx zegt hierover: “Ik ben nu veel tijd kwijt met vragen die eigenlijk niet bij ons thuis horen, omdat ze niet over ziek zijn gaan. Of het zijn vragen die makkelijk met informatie van Thuisarts zijn opgelost.”

Integratie Thuisarts in consulten

Het transformatieplan heeft een driedelige aanpak. Er komen intensieve bekendheidscampagnes, zowel gericht op alle inwoners in de regio Eindhoven als op de specifieke doelgroepen, zoals genoemde expats en inwoners ouder dan 55 jaar. Beide groepen zijn minder bekend met Thuisarts dan gemiddeld.

Ondertussen worden medewerkers van huisartsenpraktijken getraind om Thuisarts toe te passen in hun consulten met patiënten. Ook zoeken Thuisarts en Stroomz buiten de zorg samenwerking met bibliotheken en wijkcentra, de GGZ-aanbieders in Eindhoven en werkgevers. Ook hier kunnen dan de mensen op Thuisarts worden geattendeerd.

Werkplezier

Thuisarts en Stroomz verwachten dat door de afname van druk op de zorg er meer werkplezier bij praktijkmedewerkers ontstaat. Zo komt er ook tijd vrij voor instroom van nieuwe patiënten en voor mensen met meer complexe zorgvragen. Ook is de verwachting dat inwoners niet alleen meer regie over hun gezondheid krijgen, maar zo ook een betere kwaliteit van leven. Bakx vertelt dat mensen die de huisarts bezoeken met zorgvragen komen omdat ze ongerust zijn. Maar met de inschakeling van Thuisarts kan die zorgvraag op een makkelijke en snellere manier worden opgelost. En het biedt de zorgverleners tijd voor andere, zorgvragen.

Het landelijke gezondheidsplatform Thuisarts.nl is het afgelopen half jaar uitgebreid met 38 nieuwe teksten tover medisch-specialistische zorg. Daarmee ligt het totaal aantal teksten nu boven de 200. Ook zijn er twee nieuwe keuzekaarten beschikbaar en is een vertaalfunctie in 28 talen geïntroduceerd, zowel in tekst als gesproken woord.