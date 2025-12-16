Mindoo haalt 5 miljoen op voor AI-platform voor zorgteams

De druk op zorgorganisaties blijft toenemen, terwijl het personeelstekort verder oploopt. Het Europese healthtech-bedrijf Mindoo ontwikkelt AI-gestuurde, voice-first agents die als schaalbare uitbreiding van het zorgteam functioneren. Deze configureerbare AI-agenten automatiseren repetitieve taken en sluiten volledig aan op bestaande werkprocessen, zonder dat zorgverleners hun manier van werken hoeven aan te passen.

Mindoo maakt vandaag bekend dat het €5 miljoen aan seedfinanciering heeft opgehaald bij 6 Degrees Capital, Syndicate One en een groep strategische angel-investeerders. De investering wordt gebruikt om de uitrol in Europa te versnellen en het aanbod van configureerbare zorgagenten verder uit te breiden.

Schaalbare ondersteuning voor zorgteams

Veel zorgprocessen blijven vandaag steken door capaciteitsproblemen: intakegesprekken zijn incompleet, documentatie kost te veel tijd en administratieve taken drukken op de werkvloer. Mindoo biedt een oplossing met AI-agenten die zorgteams zelf kunnen vormgeven en instellen volgens hun eigen protocollen, specialismen en talen. Het platform bestaat uit vier kernagenten:

Receptie-agent voor routinematige patiëntcommunicatie en aanmeldingen

Pre-visit-agent voor gestructureerde intake en medische voorgeschiedenis

Scribe-agent voor het opstellen van notities, brieven en orders

Follow-up-agent voor nazorgcommunicatie en vervolgtrajecten

Ziekenhuizen die met Mindoo werken, rapporteren snellere en volledigere intake, minder documentatiedruk en hoger operationeel rendement, zonder complexe implementaties of workflowveranderingen.

Technologie die zich aanpast aan de zorg

CEO en medeoprichter dr. Gauthier Willemse benadrukt dat Mindoo bewust is ontworpen om flexibel mee te bewegen met bestaande processen: “Workflows in de zorg kun je niet zomaar aanpassen aan een product. Het product moet zich aanpassen aan de workflow. Daarom kunnen teams in Mindoo zelf agenten configureren die precies werken zoals zij dat wensen.”

“Onze agents functioneren binnen de regels, systemen en context van het ziekenhuis. Dat is hoe AI operationeel wordt, niet experimenteel”, vult CTO Bart Lens aan. Volgens investeerder Lucas Stoops (6 Degrees Capital) is Mindoo precies wat de sector nodig heeft: “De oprichters begrijpen de zorg door en door. Hun platform maakt verantwoorde AI-adoptie mogelijk. Automatisering van workflows wordt onmisbare infrastructuur in de zorg.”

Verdere groei in Europa

Mindoo is inmiddels actief in ziekenhuizen in België en Duitsland en integreert met moderne EPD-systemen. Uitbreiding naar Nederland en Frankrijk volgt binnenkort met nieuwe referentielocaties.

De financiering wordt gebruikt om het platform verder te versterken, de vier kernagenten productierijp te maken voor meerdere specialismen en het team uit te breiden met engineers, klinische experts en implementatiespecialisten.