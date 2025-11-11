Monitoring via app na TIA of herseninfarct bij Martini Ziekenhuis

Patiënten van het Martini Ziekenhuis in Groningen die een TIA of een herseninfarct hebben gehad, kunnen dankzij thuismonitoring ritten naar het ziekenhuis besparen. Via een app krijgen ze toch de begeleiding die nodig is en worden de patiënten gevolgd door een monitoringsverpleegkundige van het Medische Service Centrum (MSC). Verpleegkundig specialist Inge Dik van het Martini Ziekenhuis vertelt dat de thuismonitoring eigenlijk al in het ziekenhuis begint.

Vooraf wordt op de polikliniek of op de afdeling bekeken of patiënten geschikt zijn voor thuismonitoring. Zo ja dan wordt de patiënt gevolgd door de monitoringsverpleegkundige. “We nemen samen de app door en via de app ontvangt de patiënt elke twee weken een vragenlijst. Daarin staan vragen over gezondheid en herstel. Die antwoorden leggen we vast. Als er iets afwijkends opvalt, nemen we contact op om te vragen hoe het gaat. Zo krijgt de patiënt steun en controle. Een afspraak in het ziekenhuis is dan niet nodig”, vertelt monitoringsverpleegkundige Martha Bouma.

De app is speciaal bedoeld voor wie een TIA of herseninfarct heeft gehad. Eerder kwamen deze patiënten vaak na acht weken terug naar de polikliniek voor een uitgebreide controleafspraak. Met de ingebruikname van de app gebeurt veel van die controle op afstand. Alleen als het echt nodig is, komt iemand nog naar het ziekenhuis. Daarnaast krijgen de patiënten sowieso een telefonische controle afspraak na 12 weken. Voor TIA-patiënten geldt zelfs dat zij vaak helemaal niet meer terug hoeven te komen voor controle. Zij worden begeleid via de app en vallen daarna weer verder onder de huisartsenzorg.

Patiënttevredenheid

Uit de eerste resultaten van het gebruik van de app blijkt dat patiënten tevreden zijn. Het geeft hun rust dat er iemand op afstand meekijkt en dat hun antwoorden op de vragenlijst worden gelezen. Het geeft de patiënten vertrouwen en er zijn korte lijnen voor patiënten om toch hun verhaal te kunnen doen. Soms zijn er klachten die niet direct met de beroerte te maken hebben, maar die toch kunnen worden besproken.

Voor veel mensen is een bericht sturen in de app eenvoudiger dan de telefoon pakken. En als er aanleiding toe is, wordt er direct met de betreffende patiënten contact opgenomen.

Omdat thuismonitoring veel tijd bespaart voor patiënten om naar het ziekenhuis te komen, scheelt dat in het aantal ziekenhuisafspraken. Daardoor kunnen meer andere patiënten in het ziekenhuis worden geholpen. Bovendien kan het Medisch Service Centrum veel mensen tegelijk begeleiden. “Omdat niet iedereen elke week gebeld hoeft te worden, blijft de belasting voor verpleegkundigen overzichtelijk. Alleen bij afwijkende signalen komt er actie”, vertelt Dik. Beide zorgverleners zijn ervan overtuigd dat thuismonitoring een blijvende plek krijgt in de zorg.

Groei MSC

Het MSC van Medicinfo is de afgelopen jaren hard gegroeid en telt momenteel ongeveer honderd medewerkers. Voornamelijk verpleegkundigen, maar ook basisartsen, huisartsen en medisch specialisten. Het team werkt grotendeels vanuit huis. Overleg vindt vooral plaats via Teams.