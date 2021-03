NeoZorg app verbindt ouders met vroeg geboren baby

De NeoZorg app biedt de ouders ook de mogelijkheid een digitaal dagboek over hun baby bij te houden. Daarin kunnen de ouders, naast de berichten van het ziekenhuis en de verpleegkundigen, zelf ook metingen, foto’s en andere notities toevoegen.

De eerste reacties van ouders die de app al gebruiken zijn zeer positief. “Dan bevind je je in twee hele verschillende werelden. Hoe mooi is het dan dat je een foto krijgt van jouw kindje en een berichtje dat zijn voeding goed is gegaan. Dat geeft even die verbinding die je nodig hebt om alles te doorstaan en om het ook vol te houden”, aldus een van de ouders.

Contact met baby via NeoZorg app

De meerwaarde van de NeoZorg app ligt hem vooral in de mogelijkheid voor ouders om ook als zij zelf niet in het ziekenhuis zijn, contact te houden met hun vroeg geboren baby. Verpleegkundigen kunnen in de app 24 uur per dag berichten, foto’s en video’s sturen naar de ouders, zodat zij altijd weten hoe het met hun kindje gaat. “Stel dat de baby niet in slaap wil vallen, maar een ouder moet weg om het zusje van school te halen, dan kunnen we met een fotootje laten weten dat hun baby alsnog lekker ligt te slapen”, aldus kinderneonatologie verpleegkundige Maroeska Soeteman van het Maasstad Ziekenhuis.

De app biedt naast de mogelijkheid om via berichten en foto’s contact te houden met de baby op de afdeling Neonatologie ook veel betrouwbare en praktische informatie voor ouders. Die informatie is afkomstig van kinderartsen, neonatologen, verpleegkundigen en fysiotherapeuten uit het eigen ziekenhuis.

“De NeoZorg app is een mooie innovatieve toepassing. Een opname op de neonatologie afdeling heeft veel impact en brengt zorgen en onzekerheden met zich mee voor ouders. Via de app kunnen zij zich, op een voor hen handig moment, alle informatie eigen maken. Zo kunnen zij zich goed voorbereiden op de bezoeken van de arts en gerichter vragen”, vertelt Karl Foets, directeur patiëntenzorg van Ikazia Ziekenhuis Rotterdam.

Digitaal dagboek

Het digitale dagboek dat gaandeweg het gebruik van de NeoZorg app ontstaat kunnen ouders opslaan en uitprinten. En, als zij dat willen, eventueel delen met familie en vrienden. De familie kan betrokken zijn en de ouders steunen, zonder dat deze steeds opnieuw van alles uit hoeven te leggen. Dat is heel prettig”, aldus Wietske Vrijland, lid van de raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis. In februari startten het Maasstad Ziekenhuis, samen met verloskundigen en gynaecologen in Rotterdam-Zuid en omgeving met het gebruik van de ZwApp+ om zwangeren en partners te informeren.

Het idee voor de NeoZorg app is afkomstig van het Amsterdam UMC. De ontwikkeling was in handen van Synappz Digital Healthcare. Inmiddels heeft, zo stelt de ontwikkelaar, al bijna de helft van de Nederlandse, en een aantal buitenlandse, ziekenhuizen interesse getoond in de app.