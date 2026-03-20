Amphia zet FibriCheck-app in voor thuismonitoring

Ziekenhuis Amphia zet een smartphone-app in voor patiënten met atriumfibrilleren die wachten op een behandeling. Met de zogeheten FibriCheck-app kunnen zij thuis hun hartritme meten. Het ziekenhuis wil daarmee beter volgen of een (elektro)cardioversie nog nodig is, en onnodige ingrepen voorkomen. Atriumfibrilleren, een veelvoorkomende hartritmestoornis met een onregelmatige en vaak te snelle hartslag, treft vooral ouderen, maar komt ook bij jongere patiënten voor.

De toepassing past binnen een bredere ontwikkeling waarin ziekenhuizen meer inzetten op digitale zorg en monitoring op afstand. Patiënten sturen hun metingen door, waarna zorgverleners kunnen beoordelen of het hartritme zich herstelt of dat ingrijpen nodig blijft. In een deel van de gevallen kan een geplande cardioversie worden uitgesteld of geschrapt. Volgens Amphia zijn de eerste ervaringen positief en draagt de app bij aan zowel patiëntgemak als doelmatiger zorggebruik.

Camera smartphone

De FibriCheck-app is een medisch goedgekeurde applicatie die via de camera van de smartphone werkt. Hiervoor is geen extra apparatuur nodig. Binnen één minuut analyseert de app het hartritme, waarna de patiënt de uitslag zelf doorgeeft via mijnAmphia, het online medisch dossier. Op basis van deze metingen kunnen medisch specialisten vaststellen of het hart regelmatig, onregelmatig of te snel klopt. Indien nodig kunnen behandeling of medicatie worden aangepast.

Zorgverleners beschikken op deze manier over betrouwbare en actuele informatie, op het juiste moment. De introductie van FibriCheck in Amphia is stap voor stap uitgevoerd. De afdeling Cardiologie heeft nauw samengewerkt met digitale zorgspecialisten om te zorgen dat de metingen veilig gekoppeld kunnen worden in het elektronisch patiëntendossier. Volgens Amphia ervaren de patiënten rust omdat ze zelf kunnen meekijken en meten wanneer dat nodig is en voelen ze zich meer betrokken bij hun eigen behandeling.

Annelies Bakker, cardioloog vertelt dat patiënten aangeven dat het een kleine moeite is om te meten met de FibriCheck-app. “En voor mij als cardioloog geeft het goed overzicht; ik zie in 1 oogopslag hoeveel last een patiënt heeft van zijn hartritmestoornissen”, aldus Bakker.

Andere behandelingen

Het plan is dat de afdeling cardiologie de FibriCheck app op korte termijn ook gaat voorschrijven in combinatie met andere behandelingen. De inzet van de app zorgt ervoor dat met thuismetingen patiënten minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen. Dat scheelt in de belasting voor de patiënt en voor de zorgverleners.

In september 2019 schreven we al over het feit dat Fitbit ging samenwerken met het Belgische FibriCheck. De twee organisaties ontwikkelden destijds samen een gezondheidsmonitoringsapplicatie die het hartritme via de smartwatch nauwkeurig in de gaten hield. Gebruikers van een aantal FitBit-smartwatches uit België, Nederland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk konden toen al in een vroeg stadium hartritmestoornissen opsporen. De software is CE-gecertificeerd, wat betekent dat deze voldoet aan de EU-standaarden voor medische applicaties.