Nicole Stolk, bestuurder ASz: ‘Wij zijn brug tussen zorg & welzijn'

Als bestuurder bij De Nederlandsche Bank (DNB) was Nicole Stolk gewend aan cijfers, modellen en scenario’s. Inmiddels leidt ze het Albert Schweitzer ziekenhuis (Dordrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht) waar de menselijke maat en maatschappelijke impact haar dagelijks werk bepalen. Met een scherp oog voor digitalisering én een warm hart voor patiënten wil Stolk de kloof dichten tussen het medisch- en het sociaal domein. Daartoe bouwt ze vol overtuiging aan een ziekenhuis dat verder kijkt dan behandeling alleen: één dat zich verbindt met gemeenten, scholen en maatschappelijke organisaties om gezondheid, preventie en leefstijl structureel te versterken.

Vanuit haar financiële achtergrond ziet zij scherp hoe de zorgsector kan leren van data- en risicomanagement in de bankwereld, zonder daarbij de menselijke maat uit het oog te verliezen. “Wat betreft data en IT loopt de financiële wereld vooruit op de zorgwereld, zeker waar het gaat om datagovernance en dataveiligheid”, vertelt Stolk in de coverstory van ICT&health 5. “Ik zie om me heen dat veel zorgbestuurders gemotiveerd zijn om dit naar een hoger plan te trekken. Daarbij kunnen we leren van de financiële sector, waar dit al jaren hoog op de agenda staat.”

‘Culture of health’

Als bestuurder wil Stolk graag bijdragen aan een ‘culture of health’ als antwoord op de stijgende zorgvraag. Patiënten komen naar het ziekenhuis met fysieke klachten, maar onderliggend is er vaak ook sprake van factoren als eenzaamheid, schulden of een onveilige omgeving.



“Ik vind dat we als ziekenhuis een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben: we zijn niet alleen een plek om beter te worden, maar ook een partner die zorgt dat mensen gezond blijven. We verbinden ons daarom niet alleen met andere zorgaanbieders in onze omgeving, maar ook met organisaties in het sociaal domein, zoals gemeenten, GGD en anderen die hulp bieden waar onze patiënten veel baat bij hebben, zoals de schuldhulpverlening, sportvoorzieningen, een ‘maatje’ of hulp bij taal- en digivaardigheden. Het is mijn droom om, nu we mogelijke nieuwbouw onderzoeken, deze sociale voorzieningen in de fysieke nabijheid van het ziekenhuis te organiseren.”

Druk verlichten

Digitalisering is vaak het sleutelwoord bij ‘meer doen met dezelfde middelen’. Welke technologische innovaties ziet Stolk als meest kansrijk om de druk op zorgprofessionals te verlichten?



“Monitoren op afstand en de slimme inzet van data met AI. Het monitoren op afstand gebeurt steeds vaker, en veel mensen vinden dat erg prettig. Het houdt in dat de patiënt in de thuissituatie veel controle ervaart. Als er iets aan de hand is, wordt er meteen actie ondernomen door de gespecialiseerd verpleegkundige of specialist. Onlangs hebben we de thuismonitoring uitgebreid voor patiënten met hartfalen. Dat werkt via een klein staafje in de longslagader. De patiënt gaat daarvoor elke ochtend op een speciaal kussen liggen waardoor de gegevens kunnen worden uitgelezen, die vervolgens automatisch naar het ziekenhuis worden gestuurd. Cardiomems heet deze toepassing. Zeker in geval van hartfalen zorgt deze toepassing bij de patiënt voor een groter gevoel van veiligheid, omdat eventuele afwijkingen hierdoor snel gesignaleerd worden.”

Focus op mens

Wat betreft AI in de spreekkamer, vindt Stolk het een veelbelovende ontwikkeling dat er letterlijk meer gekeken wordt naar de mens en minder naar de computer. Achteraf wordt er natuurlijk beoordeeld of AI de informatie goed verwerkt heeft, maar tijdens het gesprek is er ruimte voor zorgprofessional en patiënt om elkaar aan te kijken doordat de zorgverlener niet met een scherm bezig is tijdens het gesprek.



“We zijn hiermee in de pilotfase, maar het gaat om een brede pilot en we willen de toepassing hierna dan ook op brede schaal invoeren. Wat goed gaat, is dat we ervaren dat we met verschillende informatieniveaus kunnen werken. Zo kunnen er samenvattingen worden gegenereerd die op een aangepast taalniveau zijn opgesteld, zodat ook mensen die de informatie in eerste instantie wat complex vinden beter kunnen worden geïnformeerd. Hoewel het nog niet feilloos gaat, is het inmiddels mogelijk om uit te filteren wie er precies aan het woord is in geval van meerdere aanwezigen. Dat is wel cruciaal om alles goed in het dossier te krijgen.”

Lees de coverstory met Nicole Stolk in editie 5 van ICT&health, die op 24 oktober verschijnt.