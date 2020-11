Nieuw platform voor beter onderzoek naar huidziekten

Alleen in Nederland leiden al meer dan 2 miljoen mensen die huidziekten leiden, zoals psoriasis of atopisch eczeem, leiden. Het is juist een gezonde en goed functionerende huid die van groot belang is voor de algehele gezondheid. Voor het onderzoek naar huidziekten en het testen van geneesmiddelen zijn huidmodellen onmisbaar, zowel uit wetenschappelijk als ethisch oogpunt.

Helaas zijn gestandaardiseerde, commercieel verkrijgbare, huidmodellen vaak niet geschikt. Daarnaast zijn de beschikbare onderzoeksbudgetten vaak ontoereikend voor het grootschalig gebruik van deze kostbare humane meetmodellen. Het nu opgerichte platform, dat bovendien mag rekenen op een subsidie van bijna 1 miljoen euro van Health Holland, moet deze problemen uit de wereld helpen.

Verbetering onderzoek huidziekten

“Platform voor alternatieve huidmodellen voor duurzame toekomstige wetenschap”, kortweg PAST4FUTURE, werd opgericht door onderzoekers van vier Nederlandse experimentele dermatologielaboratoria. PAST4FUTURE moet algemene, veelzijdige en duurzame materialen en technologieën gaan ontwikkelen die voor iedereen toegankelijk zijn. Robuuste protocollen moeten leiden tot reproduceerbare resultaten die binnen het project in de vier afzonderlijke laboratoria getest worden.

“We gaan universele cellen maken uit onuitputtelijke bronnen (stamcellen en onsterfelijke cellijnen) waarin we met behulp van de krachtige CRISPR Cas9 technologie het erfelijk materiaal kunnen bewerken en hiervan de effecten bestuderen in het weefsel zelf. Deze allereerste landelijke samenwerking van experts op het gebied van de experimentele dermatologie en de bijdrage van belangrijke industriële partners zorgt ervoor dat we deze technologieën sneller beschikbaar kunnen stellen voor zowel de academische wetenschap als de industrie. Hierdoor worden we minder afhankelijk van patiënten en proefdieren.”, aldus hoofdonderzoeker Ellen van den Bogaard.

Het PAST4FUTURE project wordt uitgevoerd samen met Dr. Huiqing (Jo) Zhou van de afdeling Moleculair Ontwikkelingsbiologie (FNWI-RU) en externe partners: VU medisch centrum, Leids Universitair Medisch Centrum, Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra in Nederland, CELLnTEC Advanced Cell Systems AG en TropIQ Health Sciences.

Vorig jaar ontving het onderzoeksproject BIOMAP 20,8 miljoen euro ondersteuning van het European Innovative Medicines Initiative (IMI) om het leven van psoriasis- en eczeempatiënten te verbeteren. Onderzoekers van het Radboudumc werken binnen dit project aan het bestuderen van biomarkers in nieuwe 3D-huidmodellen.