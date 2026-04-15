Meer zorgprofessionals gebruiken AI in hun werk

Het gebruik van artificiële intelligentie (AI) onder zorgprofessionals neemt toe, waarbij vooral master-opgeleide verpleegkundig specialisten koplopers zijn. Verzorgenden maken daarentegen relatief weinig gebruik van AI. Tegelijkertijd neemt de vraag naar gerichte scholing over AI in de zorg toe. Dit blijkt uit een nieuw rapport van het Nivel, gebaseerd op vragenlijstonderzoek onder onder andere verpleegkundigen, begeleiders en praktijkondersteuners.

Iets meer dan de helft van de ondervraagde zorgprofessionals gebruikte eind 2025 AI in de zorg. Dit hing samen met het opleidingsniveau: ruim acht op de tien verpleegkundig specialisten zetten in het najaar van 2025 AI in tijdens hun werk, tegenover slechts vier op de tien verzorgenden. De zorgprofessionals die AI gebruikten, waren daar vaak minder dan een jaar eerder mee begonnen. Zij zetten AI vooral in om informatie op te zoeken, bijvoorbeeld via ChatGPT of Co-pilot, en voor verslaglegging in elektronische cliëntendossiers.

Scholing in AI

Twee derde van de zorgprofessionals gaf eind 2025 aan zich onvoldoende voorbereid te voelen op het gebruik van AI in hun werk. Ruim zes op de tien zei behoefte te hebben aan scholing op dit gebied. Die behoefte was het sterkst onder verpleegkundig specialisten. De meest genoemde scholingsonderwerpen waren het toepassen van AI in het dagelijkse werk, het interpreteren en controleren van door AI gegenereerde informatie, en richtlijnen voor veilig en verantwoord gebruik van AI.

In september 2025 is een online vragenlijst verspreid over het gebruik van AI in de zorg. Deze is ingevuld door 890 verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners. Zij werken in ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg, de wijkverpleging, huisartsenpraktijken of de intramurale ouderenzorg. Het grootste deel van de respondenten (86,6%) maakt deel uit van het landelijke Nivel Panel Verpleging & Verzorging.

Monitor Digitale Zorg

Vorige maand schreven we nog over de resultaten uit de Monitor Digitale Zorg 2025. Uit dat onderzoek van het RIVM, Nivel en NeLL blijkt dat het gebruik van digitale zorg ongeveer gelijk is gebleven ten opzichte van een jaar eerder, maar dat de toepassing ervan wel is veranderd. Zorgverleners gebruikten vaker videobellen en AI, bijvoorbeeld voor spraakgestuurd rapporteren, terwijl zorggebruikers vooral meer gebruikmaakten van patiëntportalen en digitale zelfhulp, met name bij mentale klachten.

Het gebruik van sommige toepassingen, zoals de persoonlijke gezondheidsomgeving, blijft nog beperkt. Zowel zorgverleners als gebruikers zien daarnaast nog ruimte om zorgprocessen verder te digitaliseren, bijvoorbeeld in informatievoorziening en verwijzing.