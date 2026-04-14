Innovatieve meeverhuizende deuropener geeft bewoner regie

BrabantZorg heeft samen met First Response Security een nieuwe, flexibele automatische deuropener ontwikkeld voor de ouderenzorg. De innovatie speelt in op de groeiende behoefte aan zelfstandigheid onder bewoners en biedt een goedkoper en gebruiksvriendelijker alternatief voor bestaande systemen. Omdat bestaande automatische deuropeners vaak kostbaar en statisch zijn, heeft BrabantZorg in samenwerking met First Response Security de eigen, flexibele variant ontwikkeld.

Na een ontwikkelperiode van anderhalf jaar is het product klaar voor productie, die in 2026 van start is gegaan. De nieuwe deuropener onderscheidt zich doordat deze werkt op een accu en zonder ingrijpende aanpassingen kan worden geïnstalleerd. Daarmee wordt niet alleen de toegankelijkheid vergroot, maar ook de implementatie vereenvoudigd en betaalbaarder gemaakt.

Cliëntvolgend

Veel bewoners van woonzorglocaties zijn rolstoelafhankelijk en fysiek niet in staat zelf de deur van hun appartement zelfstandig te openen. De huidige automatische systemen vereisen vaak permanente montage en bouwkundige aanpassingen. “Dat past niet bij onze visie op duurzaamheid en maatwerk. Wij zochten een oplossing die 'cliëntvolgend' is: techniek die je inzet waar het nodig is, en weer weghaalt als de bewoner verhuist”, aldus BrabantZorg.

De samenwerking tussen BrabantZorg en First Response Security werd op 19 januari officieel bekrachtigd. BrabantZorg investeert in de productie, maar wordt zelf geen fabrikant. De opbrengsten die uit deze vinding voortkomen, worden door de zorgorganisatie direct geïnvesteerd in nieuwe innovatieve projecten op het gebied van zorgtechnologie. Zo blijft BrabantZorg werken aan slimme oplossingen die het leven van bewoners fijner en het werk van medewerkers lichter maken.

Individueel ingestelde sensortechnologie

Op meer plaatsen in Nederland wordt geïnvesteerd in innovatieve en gepersonaliseerde toegang- en alarmsystemen. Zo schreven we drie jaar geleden over een – destijds - nieuw alarmsysteem op basis van individueel ingestelde sensortechnologie dat Sensire in gebruik nam. De nieuwe alarmering moest het oude systeem dat alleen generieke meldingen gaf gaan vervangen.

In de kamer van een bewoner is toen een slimme optische sensor (SOS) geplaatst, precies afgestemd op deze bewoner. Bij de één signaleert de sensor het verlaten van de kamer en bij de ander ongebruikelijk onrustige bewegingen in bed. Ook kan de bewoner zélf een spreekluister-verbinding in werking zetten via een draadloze hals- of polszender.

Zelf innovaties ervaren

Met het oog op de snelle vergrijzing hebben BrabantZorg, BrabantWonen en het Koning Willem I College in Den Bosch en Oss vier jaar geleden al twee zogeheten T-Huizen ingericht. We schreven daarover in november 2022. In deze voorbeeldwoningen konden inwoners uit de regio ervaren hoe zorgtechnologie, zoals op afstand bedienbare gordijnen, een traphulp en een draaibaar matras, kan bijdragen aan veilig en comfortabel langer thuis wonen.