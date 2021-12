Nieuwe angiokamer CWZ in gebruik genomen

De nieuwe angiokamer is uitgerust met de nieuwste röntgenapparatuur van Canon. Bij het ontwerpen van de kamer is bovendien veel aandacht besteed aan het creëren van een zo prettig mogelijke sfeer voor patiënt én personeel. Zo is de angiokamer nu voorzien van een rustgevend fotobehang en een wolkenplafond. Daarnaast heeft de kamer achtergrond muziek en een instelbare verlichting. Dat alles zorgt ervoor dat de patiënt beter kan ontspannen.

Behandelingen op angiokamer

Door de kamer in het OK-complex te realiseren, is rekening gehouden met de toename van complexe interventie en de daaraan gekoppelde intensivering van de actieve samenwerking tussen de interventieradiologen en andere medisch specialisten. Bovendien gebeuren de ingrepen bijna allemaal onder begeleiding van een sedatie specialist, onder supervisie van een anesthesioloog. Die ontwikkelingen vragen om een ruimte met speciale voorzieningen. Een ander voordeel van de gekozen lokatie is het feit dat de verkoeverkamer dichtbij is. Bij sommige ingrepen is het nodig dat de patiënt daar na afloop bij kan komen.

Onder interventieradiologie vallen onder andere bepaalde behandelingen aan de bloedvaten, zoals dotteren, het plaatsen van een stent of het verhelpen van niet te stelpen bloedingen. Op de nieuwe, gemoderniseerde, angiokamer zijn nog meer behandelingen mogelijk. Denk aan ingrepen aan de grote buikslagader of interventies zoals het wisselen of plaatsen van een nier- of dubbel-J katheter, maar ook het plaatsen van galwegdrains of door de huid geplaatste voedingssondes. Daarnaast zijn ook nieuwe ingrepen mogelijk zoals verhitting van schildkliertumoren (radiofrequente abblatio) en bevriezing van kleine niertumoren (cryo-ablatie) in samenwerking met de urologen.

In september nam het CWZ de hypermoderne hybride OK in gebruik. Ook daarvoor werkte het ziekenhuis samen met Canon Medical Systems. Die operatiekamer is voorzien van een hypermodern röntgenapparaat dat in staat is om het te opereren gebied zowel door te lichten als een 3D-reconstructie te maken.