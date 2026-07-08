Nieuwe CT-omgeving versterkt beeldvorming in Ziekenhuis Geel

Ziekenhuis Geel heeft de vernieuwing van zijn CT-omgeving afgerond met de ingebruikname van een tweede nieuwe CT-scanner. Na de installatie van een high-end CT-systeem eind 2025 beschikt het ziekenhuis nu ook over een Canon Aquilion Serve. De investering maakt deel uit van een bredere modernisering van de afdeling radiologie en is gericht op het verbeteren van de beeldkwaliteit, het verhogen van de efficiëntie en het vergroten van het comfort voor patiënten.

De nieuwe CT-scanner is ontworpen voor hoogwaardige beeldvorming met een geautomatiseerde workflow. Hierdoor kunnen onderzoeken sneller worden uitgevoerd, terwijl tegelijkertijd een consistente beeldkwaliteit behouden blijft. Daarnaast maakt de technologie het mogelijk om kwalitatief hoogwaardige beelden te verkrijgen met een lage stralingsdosis. Volgens Natascha Van Roy, verpleegkundig diensthoofd radiologie, helpt de nieuwe scanner om het scanproces voor zowel patiënten als technologen medische beeldvorming efficiënter te laten verlopen. De geautomatiseerde workflow draagt bovendien bij aan het beperken van wachttijden, ook nu de vraag naar medische beeldvorming blijft toenemen.

Meer comfort voor patiënten

Naast technologische verbeteringen is ook aandacht besteed aan de ervaring van de patiënt. De opening van de Canon Aquilion Serve is tien centimeter groter dan die van de vorige CT-scanner. Bovendien is het toestel uitgerust met sfeervolle ledverlichting. Deze aanpassingen moeten het onderzoek minder belastend maken, vooral voor patiënten die angstig zijn of last hebben van claustrofobie. Door een ruimere en aangenamere onderzoeksomgeving wil het ziekenhuis het comfort tijdens CT-onderzoeken verder vergroten. De combinatie van een efficiënter scanproces en een patiëntvriendelijk ontwerp sluit aan bij de ambitie van Ziekenhuis Geel om de kwaliteit van diagnostische zorg verder te verbeteren.

De nieuwe CT-scanner vormt de laatste stap in de vernieuwing van de CT-capaciteit binnen de afdeling radiologie. Eerder, begin 2025, werd al een nieuwe NMR-scanner in gebruik genomen, gevolgd door de installatie van twee nieuwe CT-systemen. De modernisering van de beeldvormingsafdeling is daarmee nog niet volledig afgerond. De volgende grote stap is de realisatie van een nieuwe traumazaal in samenwerking met de afdeling Spoedgevallen.

Centrale cockpit verhoogt efficiëntie

Een belangrijk onderdeel van de vernieuwde CT-omgeving is de inrichting van een gezamenlijke cockpit voor beide CT-scanners. De toestellen zijn zogenoemd ‘head-to-head’ opgesteld, waardoor technologen medische beeldvorming beide scanners vanuit één centrale werkruimte kunnen bedienen. Volgens het ziekenhuis vergroot deze werkwijze de flexibiliteit op de afdeling. Medewerkers kunnen eenvoudiger samenwerken en de inzet van beide scanners beter op elkaar afstemmen. Ook draagt de centrale cockpit bij aan de continuïteit van de dienstverlening wanneer sprake is van personeelsuitval of tijdelijke personeelstekorten. Daardoor kunnen patiënten sneller worden geholpen en blijven wachttijden zoveel mogelijk beperkt.

Volgens hoofdarts Dean De Meirsman investeert Ziekenhuis Geel met deze vernieuwingsoperatie in de toekomstige zorgcapaciteit van de regio. Door de groeiende zorgvraag en de samenwerking met andere zorgpartners wil het ziekenhuis beschikken over moderne infrastructuur die kwalitatief hoogwaardige diagnostiek en patiëntenzorg ondersteunt. Met de vernieuwde radiologieafdeling wil het ziekenhuis beter inspelen op de toenemende behoefte aan medische beeldvorming en patiënten ook in de toekomst snel en kwalitatief hoogwaardige zorg blijven bieden.