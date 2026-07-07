Afstudeeronderzoek vormt springplank voor zorginnovatie

Een afstudeeronderzoek hoeft niet in een la te verdwijnen. Integendeel: binnen de master Digitale Transformatie in Zorg en Welzijn van Hogeschool Inholland vormt het regelmatig het vertrekpunt voor digitale vernieuwing in de zorgpraktijk.

Twee recent afgestudeerde zorgprofessionals laten in ICT&health 1, 2026 zien hoe praktijkgericht onderzoek niet alleen hun eigen loopbaan veranderde, maar ook concrete innovaties in hun organisaties in gang zette.



Voor logopedist Willemien Pilkes begon het met een groeiend probleem: kinderen met taalontwikkelingsproblemen moeten steeds langer wachten op begeleiding. Tijdens haar afstudeeronderzoek ontwikkelde en testte zij Tante Dees, een app die jonge kinderen spelenderwijs ondersteunt bij hun spraak- en taalontwikkeling.



De evaluatie onder ouders leverde waardevolle feedback op over gebruiksgemak, veiligheid en inhoud, waardoor een verbeterde versie kon worden ontwikkeld. Inmiddels werkt Pilkes als zelfstandig ondernemer verder aan de app, met als doel een praktisch hulpmiddel te bieden dat ouders ondersteunt én de druk op de logopedie helpt verlichten.

Digitalisering verder brengen

Ook neonatologieverpleegkundige Sander Hoogland gebruikte zijn afstudeeronderzoek om een bestaande digitale toepassing verder te brengen. In het Albert Schweitzer ziekenhuis onderzocht hij hoe ouders en zorgprofessionals de Luscii-app ervaren tijdens de opname van pasgeborenen.



Zijn interviews lieten zien dat ouders dankzij de app meer regie ervaren en gemakkelijker vragen stellen, terwijl zorgverleners kansen zien voor betere samenwerking en begeleiding. De resultaten vormen de basis voor verdere doorontwikkeling van de app, die in 2026 ook thuis ingezet wordt om de overgang van ziekenhuis naar huis te versoepelen en heropnames te helpen voorkomen.

Meer dan diploma

Beide voorbeelden laten zien hoe praktijkgericht onderzoek meer oplevert dan een diploma. De inzichten uit de afstudeerprojecten worden direct toegepast in de dagelijkse zorg en groeien door tot bredere innovatie.



Zoals Pilkes en Hoogland zelf ervaren, helpt de master om bruggen te slaan tussen zorgpraktijk en technologie. Wat begon als een afstudeeronderzoek, ontwikkelt zich zo tot concrete digitale oplossingen die bijdragen aan toekomstbestendige zorg.

Dit artikel gemist? Lees het in ICT&health editie 1, 2026 en in ons online magazine.