UMCNL wil rond Prinsjesdag geen nieuwe grote ingrepen in de zorg

De Nederlandse universitair medische centra (UMCNL) roepen politieke partijen op om tijdens de augustusbesluitvorming geen nieuwe grote ingrepen in de zorg aan te kondigen. Volgens de umc's is eerst rust nodig om de effecten van lopende hervormingen zorgvuldig en in samenhang te beoordelen. Zij erkennen dat maatregelen nodig zijn om de zorg toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit te houden, maar waarschuwen dat een stapeling van ingrepen averechts kan werken.

De umc's zeggen hervormingen die de zorg betaalbaarder maken te steunen, zolang die niet ten koste gaan van de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg. Volgens UMCNL stapelen financiële en administratieve maatregelen zich op, terwijl de effecten daarvan vaak jarenlang doorwerken. De organisatie stelt dat de sector tijd nodig heeft om de impact van de lopende hervormingen in samenhang te beoordelen voor patiënten, zorgprofessionals en de bedrijfsvoering. Daarom vraagt zij politieke partijen om rond Prinsjesdag geen nieuwe grote zorgmaatregelen aan te kondigen.

Inzetten op wat werkt

UMCNL roept de politiek daarnaast op om vooral voort te bouwen op ontwikkelingen die volgens de organisatie bijdragen aan een toekomstbestendig zorgstelsel. Daarbij wijst de vereniging op de verdere invoering van passende zorg, zoals afgesproken in het Integraal Zorgakkoord (IZA), en op de kansen die innovatie en de valorisatie van kennis bieden. Daarbij verwijst UMCNL naar het rapport-Wennink, waarin de potentie wordt benadrukt van innovatieclusters rond umc's op het gebied van biotech en medtech.

Ook ziet de organisatie kansen om met kunstmatige intelligentie, digitalisering en een betere beschikbaarheid van gezondheidsdata de administratieve lasten te verlagen en de zorg efficiënter te organiseren. Daarnaast stellen de umc's dat zij een belangrijke rol kunnen spelen bij de voorbereiding van de zorg op militaire dreigingen, pandemieën en klimaatrampen. Volgens UMCNL behoort het Nederlandse zorgstelsel internationaal tot de top en vraagt verdere hervorming daarom om een zorgvuldige afweging.

Prioriteiten

ICT&health schreef begin maart al dat UMCNL de Tweede Kamer opriep de VWS-begroting voor 2026 bij te sturen om noodzakelijke investeringen en hervormingen in de zorg mogelijk te maken. In aanloop naar het Kamerdebat over de begroting stuurde de vereniging een brief aan de Kamer, waarin toenmalig voorzitter Helen Mertens destijds verschillende prioriteiten benoemde.

Een daarvan was het behoud van investeringen in pandemische paraatheid. Volgens UMCNL deed het voorgenomen schrappen van deze middelen geen recht aan de lessen uit de coronacrisis en de toenemende geopolitieke dreigingen. De vereniging pleitte daarom voor een betere voorbereiding op toekomstige grootschalige gezondheidscrises.