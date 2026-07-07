Kabinet investeert ruim €102 miljoen in MedTech

Het kabinet investeert de komende jaren €102,5 miljoen in de versterking van de Nederlandse medische technologiesector. De investering, die loopt tot en met 2036, moet niet alleen de internationale concurrentiepositie van Nederland versterken, maar ook bijdragen aan een toekomstbestendige gezondheidszorg. De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Economische Zaken en Klimaat (EZK) verwachten bovendien dat het bedrijfsleven minimaal eenzelfde bedrag investeert. Philips heeft inmiddels aangekondigd €50 miljoen bij te dragen aan de ontwikkeling van innovatieve medische technologie.

Volgens het kabinet biedt de MedTech-sector een dubbele kans. Enerzijds groeit de wereldwijde markt voor medische technologie sterk, anderzijds kunnen innovaties helpen om de toenemende druk op de zorg op te vangen. Technologie kan bijdragen aan het verminderen van personeelstekorten, het efficiënter organiseren van zorg en het opvangen van de groeiende zorgvraag als gevolg van de vergrijzing.

Minister van EZK Heleen Herbert noemt de investering een kans om het bestaande innovatie-ecosysteem verder te versterken. Daarbij moet de samenwerking tussen overheid, industrie, kennisinstellingen en zorgorganisaties leiden tot innovaties die uiteindelijk ten goede komen aan patiënten. Ook minister van VWS Sophie Hermans benadrukt dat veelbelovende innovaties sneller moeten worden opgeschaald, zodat nieuwe technologieën daadwerkelijk hun weg vinden naar de dagelijkse zorgpraktijk.

Eén nationaal MedTech-ecosysteem

De investering volgt op het Groeiplan MedTech, dat onderdeel uitmaakt van het rapport Wennink. De ambities van het kabinet reiken echter verder dan financiële ondersteuning alleen. Samen met de sector wordt gewerkt aan één samenhangend MedTech-ecosysteem waarin grote bedrijven, start-ups, mkb, universiteiten, kennisinstellingen en zorgorganisaties gezamenlijk werken aan innovatie.

De overheid richt zich daarbij vooral op het creëren van gunstige randvoorwaarden. Daarbij gaat het onder meer om passende wet- en regelgeving, ondersteuning van implementatie in de zorg, verbetering van data-infrastructuren en het verantwoord inzetten van kunstmatige intelligentie. Door innovatie en toepassing dichter bij elkaar te brengen, wil het kabinet voorkomen dat veelbelovende technologieën in de ontwikkelfase blijven steken.

Drie actielijnen

De investering wordt verdeeld over drie strategische actielijnen. De eerste richt zich op het ontwikkelen van een landelijke visie op medische technologie. VWS en EZK willen gezamenlijk zorgen voor meer samenhang in beleid, duidelijke prioriteiten stellen en beschikbare middelen efficiënter inzetten.

Een tweede speerpunt is de verdere ontwikkeling van beeldgestuurde therapieën waarin AI en robotica een centrale rol spelen. Nederland beschikt volgens het kabinet al over een sterke internationale positie op dit terrein. Verdere investeringen moeten leiden tot nieuwe bedrijvigheid, hoogwaardige werkgelegenheid en extra exportmogelijkheden. Philips richt zijn aangekondigde investering van €50 miljoen specifiek op AI-ondersteunde beeldgestuurde therapieën en robotica voor de operatiekamer van de toekomst.

De derde actielijn draait om de ontwikkeling van de 'ziekenhuizen van de toekomst'. Daarbij ligt de nadruk op het ontwikkelen, implementeren en opschalen van innovatieve zorgconcepten binnen Nederlandse ziekenhuizen. Het kabinet verwacht dat deze innovaties kunnen bijdragen aan het terugdringen van personeelstekorten, het verkorten van wachttijden en het vergroten van de weerbaarheid van het zorgsysteem.

Innovatie voor duurzame zorg

Met de gezamenlijke publieke en private investeringen wil het kabinet een omgeving creëren waarin medische innovaties sneller kunnen worden ontwikkeld én toegepast. Daarbij wordt nadrukkelijk ingezet op samenwerking tussen overheid, zorginstellingen, kennisorganisaties en het bedrijfsleven.

De verwachting is dat deze aanpak niet alleen economische groei stimuleert, maar ook concrete voordelen oplevert voor patiënten en zorgprofessionals. Door technologische innovaties sneller beschikbaar te maken, moeten nieuwe diagnostische en therapeutische mogelijkheden bijdragen aan betere zorg, terwijl tegelijkertijd de druk op het zorgpersoneel afneemt en de Nederlandse MedTech-sector haar internationale positie verder kan versterken.

Groeiplan MedTech

In editie 1 (2026) van ICT&health schreven we over het Groeiplan MedTech, onderdeel van het in december 2025 gepresenteerde rapport Wennink. Doel van deze tienjarige strategie is het versterken van zowel de gezondheidszorg als de economie. Bij de juiste randvoorwaarden kan het plan leiden tot circa 11.000 extra banen, 75 nieuwe start-ups en scale-ups en een jaarlijkse exportgroei van ongeveer 5 miljard euro. Volgens initiatiefnemers zijn investeringen in medische technologie noodzakelijk om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden, terwijl tegelijkertijd het Nederlandse verdienvermogen wordt vergroot.

Essentiële voorwaarden zijn betere toegang tot gezondheidsdata, robuuste AI- en interoperabiliteitsinfrastructuren, voldoende klinische testcapaciteit en consistente wet- en regelgeving. Het groeiplan is opgesteld door een breed consortium van ziekenhuizen, universiteiten, kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven en sluit aan bij het rapport-Wennink over een toekomstbestendig Nederland.