Nieuwe strategische koers Ikazia: van ziekenhuis- naar integrale zorg

Het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam transformeert de komende jaren van een traditioneel ziekenhuis naar een brede gezondheidsorganisatie voor de regio. Met deze nieuwe strategische koers speelt Ikazia actief in op maatschappelijke veranderingen en de groeiende druk op de zorg. In de nieuwe koers kijkt Ikazia verder dan het behandelen van ziekte. Het ziekenhuis wil samen met de eerstelijnszorg, wijkpartners en het sociaal domein de gezondheid van mensen versterken en zo medische problemen eerder signaleren en waar mogelijk voorkomen.

“Zeker hier op Rotterdam-Zuid zien we een toename van complexe zorgvragen, vaak veroorzaakt of versterkt door allerlei maatschappelijke problemen zoals armoede, eenzaamheid of laaggeletterdheid. Tegelijkertijd staat de zorg door een groeiende zorgvraag en een tekort aan medewerkers onder toenemende druk. Dat vraagt om een fundamenteel andere benadering”, legt bestuursvoorzitter Inge de Wit uit.



De Wit zegt dat hun rol als ziekenhuis niet meer stopt bij de ziekenhuisdeur. In de nieuwe strategische keuze worden ze een gids in het zorglandschap, die mensen begeleidt naar de juiste hulp: thuis, in de wijk en, als het nodig is, in het ziekenhuis. Een ontwikkeling waarmee het Ikazia volgens De Wit al mee is gestart. Met de nieuwe strategie wil Ikazia betekenisvol zijn voor de inwoners van Rotterdam-Zuid en de Zuid-Hollandse eilanden, collega’s en voor de regio. Dichtbij, betrokken en met oprechte aandacht.

Elkaar versterkende pijlers

De nieuwe koers rust op drie pijlers die elkaar versterken:

Zorgaanbod

Het zorgaanbod richt zich niet alleen op lichamelijke klachten, maar kijkt breder naar de mens achter de patiënt. Door het gebruik van digitale hulpmiddelen gecombineerd met persoonlijke aandacht, kunnen zorgverleners eerder signaleren en effectiever hulp bieden.

Zorgprofessionals

De organisatie profileert zich als dé plek voor de ontwikkeling van zorgverleners, waar vakmanschap en werkplezier centraal staan. Zorgverleners krijgen er de ruimte om te groeien, de verantwoordelijkheid om impact te maken en waardering voor hun individuele kwaliteiten.

Samenwerking

Er wordt nadrukkelijk ingezet op het verbinden van zorg, welzijn en gemeenten. Samen bouwen zij aan een sterk en gezond netwerk, zowel voor patiënten als voor zorgverleners, waarbij de samenwerking niet stopt binnen de zorgsector, maar ook daarbuiten wordt uitgebreid.

Intensief strategietraject

Met deze strategie positioneert Ikazia zich volgens eigen zeggen als koploper in Nederland in de beweging van ziekenhuiszorg naar integrale gezondheidszorg. De nieuwe koers is de afgelopen maanden in nauwe samenwerking met Ikazia-medewerkers tot stand gekomen via een intensief strategietraject.



Het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam heeft recent het NEN 7510-certificaat ontvangen van Qualicor. De zorginstelling kreeg hiermee een officiële erkenning voor haar vooruitstrevende en structurele aanpak van informatiebeveiliging. De certificering bevestigt dat Ikazia niet alleen voldoet aan de landelijke norm voor informatiebeveiliging in de zorg, maar hierin ook op meerdere vlakken vooroploopt.