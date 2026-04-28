Koninklijke onderscheiding voor professor Maroeska Rovers

Op vrijdag 24 april heeft prof. dr. Maroeska Rovers, hoogleraar Medische Technologie en Innovatie aan het Radboudumc en wetenschappelijk directeur van het TechMed Centre van de Universiteit van Twente, een koninklijke onderscheiding ontvangen uit handen van burgemeester Slinkman van de gemeente Berg en Dal. Zij is benoemd tot Officier in de Orde van de Oranje-Nassau, een erkenning voor haar langdurige en invloedrijke bijdrage aan de internationale medische wetenschap en innovatie.

Rovers staat bekend om haar nadruk op de vertaling van academisch onderzoek naar toepasbare oplossingen in de zorgpraktijk. Met haar werk richt zij zich op het ontwikkelen van technologieën die niet alleen vernieuwend zijn, maar ook direct impact hebben op patiëntenzorg en klinische besluitvorming. In de loop der jaren ontving zij meerdere prestigieuze prijzen en onderzoeksbeurzen, waarmee haar positie binnen het internationale veld verder werd verstevigd.

Rovers richt zich op de vraag hoe medische technologie op een veilige, effectieve en doelmatige manier kan worden ontwikkeld en toegepast. Samen met haar onderzoeksgroep werkt zij aan een stevigere wetenschappelijke basis voor medische innovaties en aan het duurzaam integreren van die kennis in de klinische praktijk. Haar ambitie is om de (chirurgische) klinische wetenschap te vernieuwen, met patiëntgerichte en efficiënte innovaties als leidraad.

Medical Innovation & Technology

Een belangrijke mijlpaal was haar toonaangevende rol bij de oprichting van het Radboudumc Medical Innovation & Technology Expert Center (MITEc). Dit centrum onderscheidt zich in Europa door de combinatie van technologische ontwikkeling en het vaststellen van klinische meerwaarde via evidence-based chirurgie. In een later stadium breidde zij haar onderzoek uit naar medische technologie in bredere zin, waaronder e-health.

Het onderzoek van Rovers kenmerkt zich door een sterke internationale inbedding en een uitgesproken vernieuwend karakter. Zij geeft leiding aan grootschalige, multicenter samenwerkingen en leverde belangrijke methodologische bijdragen, onder meer op het terrein van Individual Participant Data-meta-analyses. Rovers publiceerde meer dan 300 wetenschappelijke artikelen, waaronder in toonaangevende tijdschriften als New England Journal of Medicine, The Lancet en BMJ, en haalde ruim 17 miljoen euro aan onderzoekfinanciering binnen.

Internationaal expert

Zij geldt internationaal als toonaangevend expert in evidence-based medische innovatie en vervult sleutelrollen binnen onder meer IDEAL en EXCITE International. Daarnaast is zij een veelgevraagd spreker en adviseur voor wetenschap, patiëntenorganisaties en industrie. Naast haar wetenschappelijke werk zet Rovers zich sterk in voor talentontwikkeling en wetenschappelijke integriteit. Zij begeleidde meer dan twaalf promovendi tot hun promotie en is momenteel promotor van 26 promovendi.

Naast haar onderzoek is Rovers actief in het onderwijs en betrokken bij commissies rond onderzoeksintegriteit. Zij zet zich bovendien in voor de toepassing van innovatie in de praktijk. In 2020 stond zij aan de basis van Hi NL en sinds 2022 is zij wetenschappelijk directeur van het TechMed Center van de Universiteit Twente. Vanuit die rol droeg zij bij aan de strategische samenwerking Health Tech Nexus met het Radboudumc.

Rovers is lid van onder meer de Academia Europaea, de Netherlands Academy of Engineering en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, en vervulde verschillende functies binnen NWO en ZonMw. De Raad van Bestuur en medewerkers van het Radboudumc spreken hun waardering uit voor haar koninklijke onderscheiding. In september 2022 schreven we ook over de loopbaan van Rovers. Toen omdat ze door de Universiteit Twente werd benoemd als wetenschappelijk directeur van het Technisch Medisch Centrum (TechMed).