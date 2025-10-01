Nij Smellinghe voert eerste operatie met Da Vinci-robot uit

Ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten heeft op 23 september voor het eerst een operatie uitgevoerd met de nieuwe Da Vinci-operatierobot. Met deze geavanceerde technologie kunnen chirurgen nauwkeuriger en minder ingrijpend opereren. De operatierobot wordt wereldwijd in diverse ziekenhuizen gebruikt en staat bekend om de voordelen die het biedt voor patiënten. De wissel van kijkoperatie naar robotoperatie met de Da Vinci wordt voor het specialisme chirurgie ingezet bij darm- en buikwandoperaties en bij nieroperaties door urologen.

Er wordt bekeken welke andere specialismen en operaties nog gaan volgen. “Onze artsen verwachten veel voordeel voor de patiënt.”, zegt chirurg Floris Poelmann. “Ik ben er trots op dat we dit in ons ziekenhuis nu ook kunnen aanbieden, dit is innovatie die direct ten goede komt aan onze patiënten. Dit is de toekomst.”

Met de Da Vinci robot kan de arts nog nauwkeuriger opereren. De naam robot suggereert misschien dat het apparaat zelf bewegingen genereert en ‘alleen’ een operatie uitvoert. Dit is niet het geval. De robot vertaalt alleen de bewegingen van de arts en doet dus niets uit eigen initiatief.

Kleurstof

De robot heeft vele voordelen, één daarvan is de mogelijkheid van de ingebouwde Firefly-techniek. Deze kleurstof maakt met een speciale lens slecht zichtbare delen beter zichtbaar. Zo laat het de mate van doorbloeding van weefsel of het verloop van de galwegen zien. Dit verhoogt de nauwkeurigheid en de veiligheid van de ingreep aanzienlijk.

Tijdens de operatie plaatst de arts kleine buisjes in de buik van de patiënt, waaraan de robotarmen worden gekoppeld. Deze armen houden een camera en instrumenten vast, zoals voor knippen, hechten en het dichtbranden van bloedvaten. De arts neemt plaats achter een zogenaamde console in de operatiekamer en stuurt de robotarmen aan met hand- en voetbewegingen. Poelmann vertelt dat hij via de robotarmen veel flexibeler is omdat hij werkt met een soort elleboog- en polsgewrichten.

Ingewikkelde verrichtingen

Volgens Poelmann maakt de operatierobot het mogelijk om complexe ingrepen uit te voeren die met traditionele kijkoperatie-instrumenten veel moeilijker zijn. Voor de patiënt levert dit voordelen op zoals minder pijn, een kleinere kans op complicaties, snellere herstelperiodes en kleinere littekens. Artsen profiteren bovendien van een natuurlijke werkhouding en een uitzonderlijke precisie tijdens de ingreep.

Dankzij de robot kunnen bepaalde buikoperaties via kleine sneetjes worden uitgevoerd. Het zicht tijdens de operatie is in 3D en wordt tot tien keer vergroot, waardoor veel meer details zichtbaar zijn. Bovendien maken de polsgewrichten van de robotarmen het mogelijk om ‘om een hoekje’ te werken, en worden trillingen weg gefilterd, wat zorgt voor extra stabiliteit tijdens de operatie.

Trainingsprogramma

Voordat je als arts met de robot mag werken, moet je een uitgebreid en gedegen trainingsprogramma doorlopen. Uroloog Thomas Müller vertelt dat dit onder meer gaat om trainen op een simulator en oefenen in een ‘skillslab’. Arts-instructeurs leggen uit hoe medisch-specialisten uit hoe ze met het apparaat moeten omgaan. Ook andere ziekenhuizen in Nederland maken inmiddels gebruik van de Da Vinci-robot waaronder TergooiMC.