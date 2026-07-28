Philips breidt AI-portfolio uit na solide groei in Q2

Royal Philips heeft solide resultaten over het tweede kwartaal van 2026 gepresenteerd. Die waren mede te danken aan een groei in alle bedrijfssegmenten en voortdurende investeringen in AI-gestuurde gezondheidszorgtechnologieën. Hoewel de financiële resultaten de impact weerspiegelden van een eenmalige terugbetaling van Amerikaanse invoerheffingen, werd het kwartaal ook gekenmerkt door de introductie van diverse nieuwe innovaties op het gebied van diagnostiek en beeldvorming, uitgebreide cloudgebaseerde samenwerkingsverbanden en grootschalige moderniseringsprojecten in de gezondheidszorg. Samen benadrukken deze ontwikkelingen de strategie van Philips om digitale platforms, kunstmatige intelligentie en connected care te combineren om klinische workflows te verbeteren en de toegang tot de gezondheidszorg te vergroten.

De groepsomzet bedroeg 4,4 miljard euro, wat neerkomt op een vergelijkbare omzetgroei van 4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De vergelijkbare orderontvangst daalde met 1%, grotendeels als gevolg van de timing van verschillende grote Connected Care-contracten die naar het derde kwartaal werden verschoven. Europa liet een sterke dubbelcijferige ordergroei zien, terwijl de vraag naar de innovaties van Philips op het gebied van de gezondheidszorg volgens het bedrijf stabiel bleef.

AI en beeldvorming stimuleren innovatie

De belangrijkste technologische aankondigingen tijdens het kwartaal hadden betrekking op Philips’ portfolio op het gebied van beeldvorming en AI. Het bedrijf introduceerde SmartIQ voor zijn Azurion-platform voor beeldgestuurde therapie, een nieuwe technologie die is ontworpen om de balans te vinden tussen beeldkwaliteit en stralingsblootstelling tijdens coronaire ingrepen. Volgens Philips maakt SmartIQ een beeldvormingsprotocol met een ultralage dosis mogelijk dat meer dan 50% minder röntgenstraling gebruikt dan de huidige instellingen voor lage doses, ondersteund door gepubliceerd klinisch bewijs.

Philips onthulde ook de Titanion MR, een 3,0 Tesla MRI-systeem van de volgende generatie met ultrahoge-gradiënttechnologie, naast wat het omschrijft als de eerste 4D-MRI-oplossing die specifiek is ontworpen voor de planning van bestralingstherapie. Het nieuwe beeldvormingsplatform is bedoeld om de visualisatie van bewegende tumoren te verbeteren, waardoor een nauwkeurigere behandelingsplanning mogelijk wordt en de klinische besluitvorming in de radiotherapie wordt ondersteund. Daarnaast maakte Philips bekend dat verschillende AI-aangedreven innovaties in de gezondheidszorg in het afgelopen kwartaal nieuwe goedkeuringen van de regelgevende instanties hebben gekregen, hoewel het bedrijf niet specificeerde welke producten precies zijn goedgekeurd.

Uitbreiding thuisgebaseerde zorg

Naast productlanceringen bleef Philips samenwerkingsverbanden uitbreiden die gericht zijn op het versterken van de digitale gezondheidszorginfrastructuur. In Polen werkte het bedrijf samen met zorgverleners om meer dan 200 ziekenhuizen te moderniseren via ruim 300 projecten op het gebied van gezondheidszorgtechnologie in het kader van het Nationale Herstel- en Veerkrachtplan van het land. Het initiatief omvat de implementatie van beeldvormingssystemen, beeldgestuurde therapieoplossingen en technologieën voor patiëntmonitoring, bedoeld om de toegang tot de gezondheidszorg in het hele land te verbeteren.

Philips heeft ook een contract binnengehaald met de regio Stockholm, na een aanbesteding onder leiding van het Karolinska Universitair Ziekenhuis, ter ondersteuning van een ‘ziekenhuis-thuis’-programma dat jaarlijks tot 15.000 patiënten kan bedienen. Het programma combineert patiëntmonitoring op afstand met AI-ondersteunde klinische diensten, zodat meer zorg buiten de traditionele ziekenhuisomgeving kan worden verleend.

Het bedrijf breidde zijn strategie voor beeldvorming voor de zakelijke markt verder uit door langdurige, cloudgebaseerde partnerschappen op het gebied van beeldvorming aan te gaan met een groot Amerikaans gezondheidszorgsysteem en de Imperial College Healthcare NHS Trust in het Verenigd Koninkrijk. Deze samenwerkingen zijn erop gericht zorgteams binnen verschillende organisaties met elkaar te verbinden, diagnostische workflows te stroomlijnen en de toegang tot medische beeldvormingsgegevens via cloudgebaseerde platforms te verbeteren.

Financiële prestaties ondersteund door productiviteit

Philips rapporteerde een bedrijfsresultaat van 609 miljoen euro, mede dankzij een terugbetaling van 186 miljoen euro aan Amerikaanse invoerheffingen. De aangepaste EBITA-marge van het bedrijf steeg tot 16,4%, hoewel een groot deel van die verbetering het gevolg was van de terugbetaling van de invoerheffingen. Zonder dit eenmalige effect bleef de winstgevendheid onder druk staan door inflatie, hogere invoerheffingen en de productmix, wat gedeeltelijk werd gecompenseerd door productiviteitsmaatregelen en een hogere omzet.

De vergelijkbare omzet steeg met 2% in zowel de divisies Diagnosis & Treatment als Connected Care, terwijl Personal Health een vergelijkbare omzetgroei van 8% noteerde. Gedurende het kwartaal realiseerde Philips 132 miljoen euro aan productiviteitsbesparingen en verklaarde het bedrijf dat zijn meerjarige productiviteitsprogramma op schema ligt om tussen 2026 en 2028 cumulatieve besparingen van 1,5 miljard euro op te leveren.

Vooruitzichten ongewijzigd ondanks onzekere omstandigheden

Ondanks aanhoudende macro-economische onzekerheid en hogere handelskosten handhaafde Philips zijn vooruitzichten voor een vergelijkbare omzetgroei van 3% tot 4,5% voor het volledige jaar 2026. Het bedrijf verhoogde zijn prognose voor de aangepaste EBITA-marge naar 13,5%–14,0% en verhoogde de verwachte vrije kasstroom naar 1,5–1,7 miljard euro, wat beide het effect van de terugbetaling van Amerikaanse invoerheffingen weerspiegelt.

Chief Executive Officer Roy Jakobs zei dat Philips zich blijft richten op gedifferentieerde platforminnovaties, commerciële uitvoering en het versterken van de veerkracht van de toeleveringsketen, terwijl kwaliteit centraal blijft staan in de bedrijfsvoering. Afgaande op de innovatiepijplijn voor het tweede kwartaal blijven AI-gestuurde beeldvorming, cloud-gebaseerde diagnostiek en thuiszorg centrale pijlers van de strategie van het bedrijf, nu zorgverleners blijven investeren in meer digitale en datagestuurde zorgmodellen.