NZa: structureel meer opties voor zorg op afstand

Naar aanleiding van de uitbraak van corona in maart dit jaar zijn diverse bepalingen uit de regelgeving voor de msz tijdelijk versoepeld. Zo kwam de NZa zorgverleners tegemoet zodat regels het declareren van zorg niet zouden belemmeren. Afgelopen juli werden tijdelijke verruimingen voor het declareren van digitale zorg-toepassingen zoals zorg op afstand al verlengd tot en met 31 december 2020. De zorgtoezichthouder gaf destijds al aan het uitgangspunt te hanteren om de tijdelijke verruimingen structureel te maken vanaf 2021.

Door ‘digitaal ondersteunde zorg, tenzij…’ als vertrekpunt te nemen voor een moderne inrichting van de zorg, wil de NZa samen met andere partijen in de zorg realiseren dat zorgverlening, nu en in de toekomst, organiseerbaar, toegankelijk en van goede kwaliteit blijft. Zo moeten patiënten ook straks nog tijdig passende zorg kunnen krijgen.

Verduidelijking over zorg op afstand

Verduidelijkt is nu dat een zorgactiviteit geregistreerd mag worden als zorg op afstand geleverd wordt of op een andere locatie dan in het ziekenhuis. Gewijzigd is dat de NZa enkele nieuwe zorgactiviteiten voor eerste consulten op afstand introduceert, en bij een aantal zorgactiviteiten de regels gewijzigd heeft. Daardoor is face-to-face contact niet langer vereist. Daarbij moet wel voldaan worden aan alle voorwaarden.

Om te voorkomen dat zorg op afstand leidt tot een toename van declaraties, mag een consult op afstand alleen geregistreerd worden als dit een polikliniekbezoek vervangt. In sommige gevallen moeten patiënten na een eerste consult op afstand namelijk toch nog naar de polikliniek komen. Als dit zo is, mag het consult op afstand niet afzonderlijk geregistreerd worden.

Meer informatie over de structurele verruimingen staat in het wijzigingendocument (Verantwoording Wijzingen dbc-release).

Facultatieve prestatie

Vanaf 2021 kunnen zorgverleners binnen de msz gebruikmaken van een facultatieve prestatie. Een facultatieve prestatie is een prestatie die gezamenlijk aangevraagd wordt door een zorgaanbieder en zorgverzekeraar en die naast de reguliere bekostiging gebruikt kan worden. Deze prestatie biedt mogelijkheden voor meer maatwerk, meer ruimte voor innovatie en innovatieve manieren van werken en betere mogelijkheden tot samenwerking over de schotten van de bekostiging heen.

De NZa kondigde afgelopen mei aan met de facultatieve prestatie te komen. Zo wilde de toezichthouder de innovatiekracht die is ontstaan tijdens de coronacrisis vasthouden en blijven stimuleren. Door de uitbraak van het coronavirus ontstaan nieuwe samenwerkingen en wordt zorg anders georganiseerd. Niet alles zal echter straks passen binnen de landelijk geldende regels. Een facultatieve prestatie moet dit wel mogelijk maken, aldus de toezichthouder.