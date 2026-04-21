Valpreventie centraal in subsidies van ZonMw

ZonMw stelt twee nieuwe subsidies beschikbaar voor projecten op het gebied van valpreventie bij ouderen. De organisatie wil met onderzoek, innovatie en implementatie het aantal valincidenten onder 65-plussers terugdringen. Jaarlijks vinden in Nederland ongeveer 1 miljoen valincidenten plaats onder mensen van 65 jaar en ouder, terwijl met gerichte maatregelen zoals het vergroten van mobiliteit en inzet van zorginnovaties veel van deze incidenten kunnen worden voorkomen volgens experts stelt ZonMw vast.

Binnen ZonMw is er veel aandacht voor valpreventie verspreid over verschillende programma’s, zoals Verpleging en Verzorging, Preventieprogramma 2023-2026, het kaderprogramma Passende Zorg en Zorg voor innoveren. Op dit moment zijn er 2 subsidierondes over het onderwerp valpreventie die lopen of binnenkort openen.

Beter opsporen

Ten eerste is er het Transformatie-impuls Technologie voor Valpreventie, via het programma Zorg voor innoveren. Deze subsidie richt zich op huisartsen en apothekers die binnen hun praktijk een digitale, technologische of procesinnovatie inzetten om ouderen met een verhoogd valrisico beter op te sporen of te screenen. De subsidie kan worden ingezet voor de implementatie of opschaling van dergelijke innovaties. Er kan maximaal € 20.000, - of € 40.000, - subsidie worden aangevraagd voor een project met een looptijd van maximaal 6 maanden. Een subsidieaanvraag indienen kan tot 6 mei, 14.00 uur.

Dan is er ook praktijkonderzoek naar de opschaling van digitale zorg voor valpreventie, dat loopt via het programma Versnellingsimpuls voor Hybride en Digitale Zorg. Binnenkort opent hiervoor een subsidieoproep, gericht op stap 2, 3 en 4 van de ketenaanpak valpreventie. In dit onderzoek staan knelpunten binnen deze stappen centraal, met specifieke aandacht voor het inzetten en opschalen van digitale toepassingen in zorg en ondersteuning. Daarmee wordt bijgedragen aan de doelen voor valpreventie uit het Gezond en Actief Leven Akkoord.

De hoofdaanvrager is een kennis- of onderzoeksorganisatie, hbo- of mbo-instelling, met verplicht een zorg- of ondersteuningsaanbieder als medeaanvrager. Op 22 mei vindt een verplichte collaboratieve workshop plaats voor deze subsidieronde, waarvoor aanmelding nodig is.

Wolk

Een deel van deze projecten richt zich op de implementatie van digitale hulpmiddelen, zoals de Wolk (een draagbare heupairbag), terwijl andere zich focussen op een regionale ketenaanpak. Onlangs scheven we nog over het feit dat het Nederlandse technologiebedrijf Wolk €1,75 miljoen aan financiering heeft opgehaald om de inzet van zijn slimme heupairbag in de ouderenzorg op te schalen. De investering, onder meer afkomstig van het Innovatiefonds Ouderenzorg van CbusineZ en 819 Capital, markeert een volgende stap in de toepassing van preventieve technologie binnen een zorgsysteem dat onder druk staat.