MUMC+ investeert 3,5 miljoen in jong onderzoekstalent

Met een investering van 3,5 miljoen euro zet Maastricht UMC+ in op jong onderzoekstalent. Vijftien onderzoekers ontvangen financiering voor promotie- en pilotonderzoek, met nadruk op preventie, vitaliteit en zeldzame aandoeningen. De subsidies, afkomstig uit het Academisch Fonds, moeten niet alleen innovatie versnellen, maar ook bijdragen aan oplossingen voor groeiende druk op de zorg en betere perspectieven voor patiënten. Het academisch ziekenhuis wil zo investeren in onderzoek en dit ook zoveel mogelijk stimuleren.

“Jonge leden van onze medische staf krijgen zo de mogelijkheid om hun eigen zorg- of onderzoekslijn te starten of verder uit te bouwen”, zegt MUMC+-bestuursvoorzitter Helen Mertens. Ze vertelt dat het meestal om al gepromoveerde onderzoekers gaat die in het Maastricht UMC+ werkzaam zijn als (aankomend)medisch specialist. “Zij kunnen zo zelf hun expertise verder ontwikkelen en bijdragen aan het innovatieve academische klimaat”, zegt Mertens.

Academisch Fonds

De jury van het Academisch Fonds, bestaande uit het Stafconventsbestuur en de Cliëntenraad, spreekt van inzendingen met een opvallend hoog innovatief gehalte en grote bevlogenheid. Volgens jurylid Marc Spaanderman maakte dat de selectie uitzonderlijk moeilijk. De gekozen onderzoekers combineren volgens de jury vernieuwende ideeën met een stevige wetenschappelijke basis en tonen een sterke betrokkenheid bij de patiënten van Maastricht UMC+.

Het Academisch Fonds bestaat sinds 2011 en is een initiatief van het Stafconventsbestuur. Het ondersteunt talentvolle professionals bij de start van hun carrière of in hun verdere ontwikkeling, en draagt tegelijkertijd bij aan het versterken van het academisch profiel van Maastricht UMC+. Het fonds heeft geen vast jaarlijks budget, maar wordt gevoed vanuit de financiële resultaten van het ziekenhuis.

Alliantie

Ook door samen te werken met andere zorginstellingen zet Maastricht UMC+ in op het verbeteren van de zorgverlening. Zo schreven we vorige maand nog over de samenwerking van Maastricht UMC+ met Zuyderland. Binnen de alliantie Zuyderland - MUMC+ is de samenwerking versterkt en ligt de nadruk daarbij op zorginhoud, digitalisering, onderzoek en preventie. Door de krachten te bundelen willen beide organisaties de kwaliteit van zorg versterken en ruimte creëren voor innovatie, met als doel de gezondheid van inwoners in de regio duurzaam te verbeteren.

De samenwerking sluit aan bij een bredere beweging om gezondheid centraler te stellen dan behandeling alleen. Tegelijkertijd vormt zij een antwoord op de groeiende zorgvraag en het toenemende tekort aan zorgpersoneel, die de druk op het zorgsysteem verder opvoeren.