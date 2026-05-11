Onderzoek naar digitale triage op huisartsenspoedposten

Het Nivel start samen met Erasmus MC, Amsterdam UMC, de Regionale Huisartsen Organisatie Amsterdam en het UMCG een onderzoek naar de inzet van digitale triage op de huisartsenspoedpost. Daarbij wordt gekeken wat deze vorm van digitale ondersteuning betekent voor het gebruik van zorg, de toegankelijkheid en veiligheid van de zorg en de ervaringen van zowel patiënten als zorgprofessionals. Het onderzoek moet duidelijk maken hoe digitale triage de organisatie en beleving van acute huisartsenzorg beïnvloedt.

Jaarlijks neemt ruim 15 procent van de Nederlanders minstens één keer contact op met de huisartsenspoedpost. In 42 procent van die gevallen blijkt het te gaan om gezondheidsklachten waarbij niet direct medische zorg nodig is. Digitale triage zou patiënten kunnen helpen hun zorgvraag beter in te schatten en zo de druk op de huisartsenspoedpost verlagen. Tegelijkertijd laten ervaringen uit het buitenland wisselende effecten zien. In Nederland is nog onvoldoende bekend over de effectiviteit, en over de gevolgen voor toegankelijkheid, veiligheid en gebruikerservaringen.

Tweejarig onderzoek

Het project is in april 2026 gestart en heeft een looptijd van twee jaar. De financiering is afkomstig van ZonMw. Inhoudelijk wordt het onderzoek begeleid door vertegenwoordigers van InEen, de Nederlandse Triage Standaard, de Patiëntenfederatie, Moet ik naar de dokter?, Spreekuur.nl en Klinik, die vanuit verschillende perspectieven meedenken over de uitvoering en duiding van de resultaten.

Voor het onderzoek naar digitale triage op de huisartsenspoedpost zijn de onderzoekers nog op zoek naar deelnemers die hun ervaringen en inzichten willen delen. Op verschillende momenten in het project gaat het om gesprekken en meewerken in de praktijk. Zo worden vertegenwoordigers van huisartsendienstenstructuren gezocht voor een kort telefonisch interview over de invoering en werking van digitale triage.

Ook zorgprofessionals en patiënten kunnen deelnemen aan verdiepende interviews over hun ervaringen. Daarnaast is er ruimte voor huisartsenspoedposten die willen meewerken aan observaties en interviews op locatie. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Lilli Schoenemann voor meer informatie of om zich aan te melden.

Digitale spoedverwijzing

Vorig jaar juli schreven we over DrechtDokters en Albert Schweitzer ziekenhuis, die samen een digitale spoedverwijzing gebruiken om patiënten vanuit de huisartsenspoedpost (HAP) sneller en efficiënter door te verwijzen naar de spoedeisende hulp (SEH).

Bij de ontwikkeling waren eindgebruikers van zowel de HAP als de SEH nauw betrokken. Daardoor kon rekening worden gehouden met mogelijke beperkingen van het systeem en werden zorgmedewerkers tijdig meegenomen in de verwachtingen rondom het gebruik ervan. Omdat de regionale werkafspraken over de berichtenuitwisseling gezamenlijk zijn opgesteld, sloot ook Netwerk Acute Zorg Zuidwest aan bij het project.