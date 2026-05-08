Hybride oogzorg, Zilver Dijklander en bestuurlijke benoemingen

Deze week in het kort zorgnieuws aandacht voor het hybride oogzorgpad bij Amphia en het behalden van de zilveren certificering van de Milieuthermometer Zorg bij het Dijklander Ziekenhuis. Verder aandacht voor de benoeming van een nieuw bestuurslid bij het Zuyderland Medisch Centrum en de aanstelling van een Chief Medical Information Officer bij het Antoni van Leeuwenhoek.

Hybride oogzorg Amphia

Hybride oogzorg op de polikliniek combineert fysieke metingen met digitale beoordeling door de oogarts. Patiënten komen naar de poli voor onderzoeken zoals het meten van gezichtsscherpte, oogdruk en het maken van scans en foto’s, uitgevoerd door een technisch oogheelkundig assistent. Vooraf vullen zij een digitale vragenlijst in over hun klachten. De oogarts beoordeelt deze gegevens later en deelt binnen vier weken de uitslag en eventuele vervolgstappen via een online portaal. Deze aanpak is vooral geschikt voor patiënten met stabiele oogaandoeningen of een verhoogd risico daarop.

Voor patiënten betekent dit een efficiënter bezoek zonder wachttijden of pupilverwijdende druppels, waardoor zij na afloop direct kunnen autorijden. Tegelijkertijd vermindert het de drukte op de polikliniek. Voor de zorgorganisatie biedt hybride oogzorg voordelen zoals betere planning, hogere capaciteit en kortere wachttijden. Daarnaast vormt de digitale vastlegging van gegevens een basis voor toekomstige toepassingen, waaronder de inzet van AI.

Zilver voor Dijklander

Het Dijklander Ziekenhuis heeft de zilveren certificering van de Milieuthermometer Zorg behaald en zet daarmee een belangrijke stap in de verduurzaming van de zorg. Na een eerdere bronzen erkenning voldoet het ziekenhuis nu aan strengere eisen op het gebied van energiegebruik, afvalreductie, medicijnresten, circulariteit en duurzame inkoop. Deze ontwikkeling sluit aan bij de landelijke ambities van de Green Deal Duurzame Zorg, die gericht is op het verkleinen van de milieu-impact van de zorgsector.

De certificering is toegekend na een onafhankelijke audit, waarbij werd beoordeeld hoe duurzaamheid in de praktijk wordt toegepast binnen verschillende afdelingen. Volgens de auditor is duurzaamheid binnen het ziekenhuis steeds beter verankerd in het dagelijkse werk, onder meer door verbeterde afvalscheiding en een groter aanbod van plantaardige voeding. Het ziekenhuis ziet de certificering als een tussenstap en wil de komende jaren verdere vooruitgang boeken, onder andere door prestaties beter te meten en te monitoren.

Nieuw bestuurslid Zuyderland

Zuyderland benoemt Martin den Hartog per 1 augustus 2026 tot lid van de Raad van Bestuur met de portefeuille Care. In deze functie wordt hij verantwoordelijk voor de intramurale ouderenzorg, thuiszorg en thuishulp. Met zijn komst haalt Zuyderland een ervaren bestuurder binnen met brede expertise in de zorg en complexe transformaties.

Den Hartog is momenteel voorzitter van de Raad van Bestuur bij AxionContinu, waar hij sinds 2020 verantwoordelijk is voor strategie, innovatie en organisatieontwikkeling. Eerder bekleedde hij bestuursfuncties bij Avoord en diverse leidinggevende rollen in de zorg. Hij promoveerde op de ziekenhuismarkt en studeerde Gezondheidswetenschappen en Health Administration. Hij beschikt over ruime ervaring in strategische vernieuwing, ketensamenwerking en het toekomstbestendig maken van de ouderenzorg, onder meer via innovatieve zorgconcepten en regionale samenwerking.

“Zuyderland staat voor een belangrijke maatschappelijke opgave: het toegankelijk en betaalbaar houden van zorg in een regio met een toenemende zorgvraag. Ik heb er veel zin in om samen met collega’s en partners verder te bouwen aan toekomstbestendige ouderenzorg, waarbij eigen regie van cliënten en samenwerking in het netwerk centraal staan”, aldus Martin.

CMIO biuj AvL

Laurens Topff is per 1 mei 2026 benoemd tot Chief Medical Information Officer (CMIO) van het Antoni van Leeuwenhoek (AVL). Naast zijn werk als radioloog krijgt hij een centrale rol in de verdere digitale transformatie van de organisatie. Het AVL zet al langer in op digitalisering om de zorgkwaliteit te verbeteren, onder meer door slimmer gebruik van data, efficiëntere werkprocessen en ondersteuning van zorgprofessionals met technologie.

Binnen deze strategie spelen Medical Information Officers (MIO’s) een belangrijke rol als schakel tussen zorg en IT. Als CMIO zal Topff deze ontwikkeling verder aansturen en versterken, in nauwe samenwerking met MIO’s, de CNIO en andere betrokkenen. Zijn benoeming onderstreept de ambitie van het AVL om digitale innovaties structureel te verankeren en te benutten voor betere oncologische zorg en ondersteuning van zorgprofessionals.

