Escapekoffer Digitale Inclusie beschikbaar door heel Nederland

Al meer dan 3.500 mensen speelden sinds maart vorig jaar de Escapekoffer Digitale Inclusie. Het spel, ontwikkeld door Pharos samen met Racoon en Jump Serious Games, laat deelnemers ervaren hoe ingewikkeld digitale zorg kan zijn. Dat is volgens Pharos relevant, want voor één op de vijf Nederlanders boven de 16 jaar is digitale zorg niet vanzelfsprekend toegankelijk. De escapekoffer zet aan tot bewustwording bij ontwikkelaars, opdrachtgevers en zorgprofessionals in de Nederlandse zorgsector.

Volgens de initiatiefnemers vervangt het spel nooit de samenwerking met mensen die digitale zorg vaak als te complex ervaren. Juist die samenwerking blijft noodzakelijk om toepassingen begrijpelijk en bruikbaar te maken. De Escapekoffer fungeert daarmee als spiegel en niet om oplossingen te bieden. Het moet ontwerpers, beleidsmakers en zorgverleners laten zien waar het in de praktijk mis kan gaan en waarom inclusie begint bij het ontwerp zelf.

Vanwege het grote aantal aanvragen voor de escapekoffer zijn er vanaf mei 2026 meerdere exemplaren beschikbaar bij 12 bibliotheken en organisaties verspreid over het land. Zorgorganisaties, gemeenten, appontwikkelaars en andere professionals kunnen de koffer zo in hun eigen regio lenen. Elke escapekoffer bevat materialen om het spel met maximaal 15 personen te spelen.

Opdrachten doen

Met behulp van de informatie uit de Escapekoffer moet je opdrachten doen om een afspraak in het ziekenhuis voor te bereiden. Alleen word je door het spel flink tegengewerkt en loop je tegen wat hinderlijke uitdagingen aan. De speler moet op zoek naar de oplossing voor deze uitdagingen. “De Escapekoffer Digitale Inclusie leert ons dat het probleem veel breder is dan we denken. Als we digitale zorg niet inclusief maken, dan gebruiken we digitale zorg niet helemaal”, aldus de website van Pharos.

Teams die willen ervaren waar mensen vastlopen in digitale zorg, kunnen de Escapekoffer bij deelnemende bibliotheken lenen voor trainingen, teamdagen of beleidsontwikkeling. De koffer is beschikbaar bij bibliotheken in onder meer Bibliotheek Amsterdam, Bibliotheek Arnhem, Bibliotheek Breda, Bibliotheek Deventer, Bibliotheek Gouda, Bibliotheek Leiden, Bibliotheek Maastricht, Bibliotheek Rotterdam, Bibliotheek Schiedam en Bibliotheek Wageningen. Daarnaast is de koffer ook beschikbaar via verschillende bibliotheken in Friesland en de Utrechtse Venen. Het uitlenen verloopt rechtstreeks via de bibliotheken.

Uitleenpunt worden

Bibliotheken die zelf een uitleenpunt willen worden voor de Escapekoffer kunnen zich nog aanmelden via medizeker@pharos.nl. Met zowel het lenen van de koffer als het beschikbaar stellen ervan als nieuw uitleenpunt dragen bibliotheken bij aan toegankelijkere digitale zorg. Daarmee sluit het initiatief aan bij de bredere inzet van Pharos op het gebied van digitale inclusie in de zorg. Meer informatie over deze activiteiten is te vinden via de kanalen van de organisatie.