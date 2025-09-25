Online platform voor digitale dermatologische zorg

Het nieuw, internationaal platform Dermatology2Go combineert e-mail en online consulten met een zelfdiagnosetool. Het platform is opgericht door twee dermatologen en verbindt specialisten en patiënten wereldwijd via e-mail- en onlineconsulten. Ook is er op het platform informatie te vinden over meer dan tweehonderd huidaandoeningen. Via een wizard kunnen bezoekers ook zelf een vooronderzoek doen voor hun eventuele huidaandoening. De informatie in deze online tool is geschreven door dermatologen.

Door de koppeling met de software suite van Webcamconsult kunnen consulten gemakkelijk worden gepland en worden uitgevoerd. De huidconsulten worden verzorgd door artsen uit diverse delen van de wereld. Het zorgplatform beschikt over een eigen elektronisch patiëntendossier (EPD), maar kan ook worden geïntegreerd met andere EPD-systemen voor een veilige en efficiënte dossiervoering. Dermatology2Go bouwt voort op de expertise van Webcamconsult, dat sinds 2013 digitale zorgoplossingen levert. Door deze basis kunnen dermatologen wereldwijd rekenen op een stabiele, veilige en efficiënte omgeving voor het leveren van hoogwaardige zorg.

Zelfdiagnosetool

Het komt steeds vaker voor dat dermatologische zorg op afstand wordt verleend. Dermatology2Go biedt zowel online- als e-mailconsulten en maakt gebruik van een meertalige omgeving met realtime vertaalmogelijkheden. Hierdoor kunnen patiënten, ongeacht hun locatie en taalachtergrond, een dermatoloog raadplegen via hun mobiele telefoon, laptop, pc of tablet. Zo worden lange wachttijden voorkomen en de risico’s van uitstel vermindert.

Dermatology2Go biedt snelle toegang tot een dermatoloog, gecombineerd met de zelfdiagnosetool ‘Dermawizard’. De laatste is met behulp van AI tot stand gekomen onder toezicht van gecertificeerde dermatologen. Toch kiest Dermatology2Go voor de menselijke maat als het gaat om de huidconsulten. “We maken dermatologische zorg toegankelijker door online consultatie: via mail, op afspraak of direct via het digitale inloopspreekuur. Die flexibiliteit is belangrijk, maar goede zorg vraagt ook om persoonlijk contact. Daarom combineren we slimme technologie met directe communicatie door onze dermatologen”, legt mede-oprichter van Dermatology2Go, Bert van Gerwen, uit.

Online spreekuur

Het dermatologieplatform biedt gebruikers via de Dermawizard toegang tot betrouwbare informatie over meer dan 200 huidaandoeningen. Zij kunnen zelf aan de slag of direct een online huidconsult inplannen, ook zonder doorverwijzing. Dankzij Dermatology2Go is het mogelijk om via een online spreekuur snel geholpen te worden, mits behandelaren dit ondersteunen. De geïntegreerde zelfdiagnosetool en door dermatologen gevalideerde informatie bieden een betrouwbaar alternatief voor misleidende online bronnen, verbeteren de voorbereiding op consulten en maken de zorg efficiënter, met korte wachttijden en snelle second opinions.

Voor artsen biedt het platform een veilige, efficiënte en gebruiksvriendelijke oplossing. Het schakelen tussen verschillende systemen voor communicatie, boekingen, betalingen en dossiervoering is niet langer nodig. De digitale wacht- en spreekkamer zorgt bovendien voor een ervaring die vergelijkbaar is met een fysieke afspraak. Automatische herinneringen helpen no-shows te verminderen en artsen kunnen hun profiel en tarieven flexibel beheren.

Dataveiligheid

Dataveiligheid is een kernprioriteit binnen het dermatologieplatform. Het draait op Europese servers en voldoet aan de strengste eisen voor informatiebeveiliging, met NEN 7510- en ISO 27001-certificeringen. Zo blijven de privacy van patiënten en de betrouwbaarheid van het systeem gewaarborgd. Van Gerwen legt uit dat Dermatology2Go door gebruik te maken van Webcamconsult voldoet aan de GDPR-richtlijnen.

Volgens hem maken veel zorginstellingen in Nederland nog gebruik van algemene communicatietools zoals Teams, Zoom en Meet, die niet specifiek zijn ontwikkeld voor de zorg. Deze tools voldoen vaak niet aan de vereiste medische certificeringen (zoals NEN en ISO), verwerken patiëntgegevens op servers buiten de EU. Dat is in strijd met de General Data Protection Regulation-richtlijn, zeg maar de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Fotofinder

In mei van dit jaar werd bekend dat het IJsselland Ziekenhuis gebruikmaakt van moderne technologie om verdachte plekjes op de huid in een vroeg stadium te herkennen. De zogenoemde Fotofinder maakt een snellere diagnose en effectievere behandeling mogelijk, wat de kans op succesvolle genezing vergroot. Met de Fotofinder wordt de huid van de patiënt in hoge beeldkwaliteit zichtbaar, waardoor moedervlekken en andere huidafwijkingen tot in detail kunnen worden gevolgd.