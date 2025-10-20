Online platform voor mentale gezondheidsklachten bij jongeren

Het nieuwe online platform In je bol wil jongeren van 16 tot 27 jaar beter ondersteunen bij mentale gezondheidsklachten zoals stress, eenzaamheid en onzekerheid. Via injebol.nl moeten jongeren betrouwbare informatie, herkenbare verhalen, praktische tools en menselijk contact via chat of telefoon kunnen krijgen. Het platform speelt naar eigen zeggen in op de groeiende behoefte aan toegankelijke, digitale hulp en verwijst waar nodig door naar passende hulpverlening in de buurt of online.

Op de website vinden jongeren alles wat met mentale gezondheid te maken heeft: van omgaan met stress, onzekerheid en relaties, tot thema’s als zelfbeeld, eenzaamheid, rouw en prestatiedruk. Jongeren kunnen zelf aan de slag met tips en tools, of gewoon even praten met een vrijwilliger die naar ze luistert via de chat of telefoon.

Input van jongeren

In je bol is een initiatief van zeven organisaties die zich inzetten voor mentaal welzijn: De Kindertelefoon, MIND Us, MIND, 113 Zelfmoordpreventie, Join Us, Transformers Community en @ease. Jongeren stonden zelf aan de basis van het ontwerp van het online platfrom. Hun ideeën, ervaringen en behoeften staan centraal bij In je bol.



Roline de Wilde, mede-initiatiefnemer van In je bol en directeur-bestuurder van Stichting De Kindertelefoon zegt dat er met In je bol gehoor is gegeven aan de oproep van jongeren. “Ze zien vaak door de bomen het bos niet meer en vinden nu op één plek wat eerder verspreid was: laagdrempelige ondersteuning én een route naar passende hulp. En vooral een plek waar ze zich serieus genomen voelen en waar hun behoeften centraal staan", aldus De Wilde.

Krachten bundelen

Na in gesprek te zijn geweest met jongeren vond een rondetafelgesprek plaats met vertegenwoordigers uit zorg, onderwijs, gemeenten, content creators en jongerenorganisaties. Er werd gesproken over het belang om krachten te bundelen en In je bol bekend te maken als het startpunt om beter in je vel te gaan zitten.



De lancering vond plaats bij Younity in Utrecht, in aanwezigheid van vele jongeren. Ook waren Koningin Máxima – erevoorzitter van Stichting MIND Us – en staatssecretaris Judith Tielen (VWS) aanwezig. Jongeren vertelden over hun ervaringen, hun betrokkenheid bij de ontwikkeling van het platform en de behoefte aan een plek waar betrouwbare informatie en herkenning samenkomen.

Digitale ondersteuning mentale klachten

Tijdens de Week van de Mentale Gezondheid begin juni van dit jaar benadrukte e-health aanbieder Medicinfo het belang van digitale ondersteuning bij het voorkomen en vroegtijdig aanpakken van mentale klachten onder jongeren. Ondanks een lichte verbetering sinds 2022 bleef de behoefte aan hulp groot.



Uit RIVM-cijfers van begin 2025 bleek dat slechts 51 procent van de jongvolwassenen hun mentale gezondheid als (zeer) goed beoordeelde. Vier op de tien ervaarden regelmatig stress, vooral door studie- of werkdruk. Ruim een vijfde voelde zich sterk eenzaam. Sociale media speelden hierin een groeiende rol: één op de tien kreeg er stress van en 15 procent voelde prestatiedruk.