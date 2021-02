Operatierobot plaatst binnen drie jaar duizend knieprotheses

Deze week heeft de knierobot van AZ Delta zijn duizendste knieprothese geplaatst. AZ Delta nam de operatierobot voor knieprotheses in april 2018 en is sindsdien een van de voortrekkers op het gebied van de robot geassisteerde knieprothese chirurgie. Naast de nodige aandacht in België zelf is nu ook de internationale interesse voor de behandeling van AZ Delta.