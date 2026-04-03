Overname Embedded Fitness moet opschaling serious gaming versnellen

InMotion VR en Spinnov hebben per 1 april 2026 Embedded Fitness overgenomen. De aankondiging volgde begin deze week tijdens het congres Games for Health Europe (30-31 maart). Met de overname willen de betrokken partijen de ontwikkeling en toepassing van interactieve beweegoplossingen op basis van gaming-technologie versnellen, met name binnen zorg en preventie.

Embedded Fitness ontwikkelt toepassingen die beweging stimuleren via interactieve technologie. Deze zogenoemde serious games worden onder meer ingezet in revalidatie en preventie, waar motivatie en therapietrouw een belangrijke rol spelen.

Met de overname komt Embedded Fitness in handen van een combinatie van partijen met verschillende rollen in de keten. InMotion VR brengt ervaring met XR-toepassingen voor herstel en beweging en beschikt over een netwerk in de sport- en revalidatiesector, met name in de Verenigde Staten. Spinnov levert technische expertise op het gebied van productontwikkeling, embedded software en IoT-platformen.



Daarnaast is Games for Health betrokken, een partij met kennis van gedragsverandering en markttoepassing van serious gaming binnen zorg en preventie.

Van innovatie naar implementatie

Volgens de betrokken partijen ligt de uitdaging niet zozeer in het ontwikkelen van nieuwe toepassingen, maar in het daadwerkelijk implementeren en opschalen ervan binnen de zorgpraktijk. De combinatie van technologie, productontwikkeling en markttoegang moet bijdragen aan bredere toepassing van Embedded Fitness-oplossingen.



“Te veel innovaties blijven hangen in pilots of technische demonstraties,” zegt Jurriaan van Rijswijk van Games for Health. “Wat hier ontstaat, is een combinatie die gericht is op verdere toepassing en opschaling.”



Ook vanuit technologisch perspectief wordt de nadruk gelegd op schaalbaarheid en gebruik in de praktijk. Chris Heger stelt: “De uitdaging zit in oplossingen die technisch kloppen, bruikbaar zijn en op grotere schaal kunnen worden ingezet. Precies daar zit de kracht van deze samenwerking.”

Internationale uitbreiding

Met de betrokkenheid van inMotion VR krijgt de verdere ontwikkeling van Embedded Fitness ook een internationale component. Gert-Jan Brok wijst op de aansluiting bij bestaande toepassingen in herstel en beweging. “Deze overname past binnen onze activiteiten rond motiverende technologie in revalidatie en sport.”



De verwachting is dat de combinatie van partijen de stap van afzonderlijke toepassingen naar bredere implementatie kan ondersteunen, onder meer door aansluiting op bestaande zorgprocessen en samenwerking met zorgorganisaties.

Nieuwe fase voor Embedded Fitness

Embedded Fitness is in de afgelopen jaren ontwikkeld onder leiding van oprichter Carla Scholten. Met de overname komt het bedrijf in een nieuwe fase, gericht op verdere groei en toepassing binnen zorg en preventie.



Scholten noemt de overname een logische volgende stap: “Ik heb er vertrouwen in dat deze samenwerking de basis biedt om Embedded Fitness verder te ontwikkelen en breder toe te passen.”