Digitalisering backoffice verlicht werkdruk in de zorg

De administratieve druk in de zorg blijft hoog, terwijl de behoefte aan tijd voor directe patiëntenzorg toeneemt. Tegelijkertijd laat nieuw onderzoek onder 89 zorgorganisaties zien dat digitalisering van ondersteunende processen kan bijdragen aan verlichting van die druk. Dat blijkt uit een studie onder gebruikers van AFAS Software.

Volgens het onderzoek geeft 75 procent van de deelnemende organisaties aan dat de administratieve belasting is afgenomen door digitalisering van processen zoals HR en financiën. Daarnaast ervaart 67 procent meer overzicht door het gebruik van één geïntegreerd systeem. Snellere processen, minder fouten en automatische verwerking zorgen volgens 90 procent van de respondenten voor meer efficiëntie.

De bevindingen zijn relevant in een sector die kampt met structurele personeelstekorten en hoge werkdruk. Juist daarom kan het verminderen van indirecte lasten bijdragen aan betere inzet van zorgprofessionals.

Doorbreken van versnippering

Hoewel zorgprocessen aan de ‘voorkant’ vaak goed zijn ingericht, blijkt de backoffice nog regelmatig versnipperd. Veel organisaties werken met meerdere losse systemen, wat leidt tot dubbel werk en inefficiëntie. Door systemen te integreren ontstaat meer samenhang in processen en informatievoorziening.

Volgens Tom van Summeren leidt dit tot merkbare verbeteringen in de organisatie. Zo geeft 73 procent van de respondenten aan dat samenwerking tussen afdelingen is verbeterd sinds de invoering van één systeem. Het doorbreken van digitale silo’s draagt daarmee bij aan een soepelere werkdag.

Betere sturing met data

Digitalisering maakt het ook mogelijk om beter te sturen op basis van actuele data. Real-time rapportages zorgen voor snellere en betrouwbaardere inzichten. Zo stelt 92 procent van de organisaties dat de betrouwbaarheid van informatie is toegenomen, terwijl de helft aangeeft dat dit leidt tot betere besluitvorming.

Tegelijkertijd is de digitale transitie nog niet afgerond. Bij 39 procent van de organisaties is informatie nog steeds versnipperd of lastig toegankelijk. Dit onderstreept het belang van verdere integratie van systemen en processen.

Naast efficiëntie speelt ook ondersteuning bij wet- en regelgeving een rol. Volgens het onderzoek voelt 86 procent van de organisaties zich beter ondersteund bij compliancevraagstukken. Ook geeft 91 procent aan dat er meer aandacht is voor ethiek en privacy in dataverwerking.

Praktijkvoorbeeld

Bij Estinea zijn de effecten van digitalisering concreet zichtbaar. Medewerkers kunnen daar zelf wijzigingen in hun contract doorvoeren, terwijl managers deze alleen nog hoeven goed te keuren. Dit bespaart hun gemiddeld enkele uren per week. Ook worden autorisaties automatisch toegekend op basis van functie en formatie, wat de administratieve last verder verlaagt.

Per saldo geeft driekwart van de organisaties aan dat digitalisering bijdraagt aan een betere werkervaring voor medewerkers. Minder administratieve handelingen en meer overzicht zorgen voor meer rust en betrokkenheid. In een sector waar personeel schaars is, kan dit een belangrijke factor zijn in het behoud van zorgprofessionals. Het onderzoek kan hier gedownload worden.