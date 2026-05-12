Slimme koeling voor donorlongen

Bij orgaantransplantaties is tijd een cruciale factor. Donororganen worden traditioneel vervoerd op ijs, maar hebben slechts een beperkte tijd voordat ze onbruikbaar worden. Vooral donorlongen zijn kwetsbaar en kennen een relatief hoge afkeuringsgraad. Onderzoekers en studenten in de Verenigde Staten werken daarom aan innovatieve oplossingen om de kwaliteit van organen tijdens transport beter te behouden.

Op initiatief van longtransplantatiespecialist dr. Irina Timofte van het UT Southwestern Medical Center ontwikkelde een team studenten van de University of Texas at Dallas een nieuw transportapparaat voor thoracale organen. Het doel: het verkleinen van complicaties na transplantatie en het vergroten van de kans dat donorlongen succesvol kunnen worden gebruikt.

Gecontroleerde omgeving

Het ontwikkelde apparaat is een geavanceerde, afgesloten koeler die meer doet dan alleen koelen. In tegenstelling tot traditionele methoden reguleert het systeem temperatuur, druk en luchtvochtigheid binnen een steriele omgeving. Daarmee ontstaat een gecontroleerd microklimaat dat de conditie van donorlongen beter moet behouden tijdens transport.

Volgens Timofte kan een dergelijke aanpak bijdragen aan betere transplantatie-uitkomsten. “Als we het transportproces verbeteren, kunnen we risico’s op complicaties verkleinen en mogelijk meer levens redden,” stelt zij. De longarts benadrukt dat juist longen extra gevoelig zijn voor schade, waardoor optimalisatie van transportomstandigheden essentieel is.

Samenwerking zorg en techniek

Het project maakt deel uit van UTDesign, een programma waarin studenten samenwerken met externe partners aan praktijkgerichte technologische vraagstukken. Voor Timofte is dit al het derde project in deze samenwerking. Eerdere studententeams ontwikkelden software om donor- en patiëntmatching te verbeteren en het transplantatieproces efficiënter te maken.

De huidige innovatie sluit aan bij deze eerdere initiatieven door zich te richten op een andere kritische schakel in de keten: het transport. Door medische expertise te combineren met technische kennis ontstaan oplossingen die direct toepasbaar zijn in de klinische praktijk.

De betrokken studenten, afkomstig uit de richtingen werktuigbouwkunde en biomedische technologie, zien het project als een waardevolle leerervaring. Het werken aan een concreet medisch probleem vraagt om creativiteit en kritisch denken, vaardigheden die in de praktijk essentieel zijn.

Betere transplantatiezorg

Hoewel het apparaat zich nog in de ontwikkelfase bevindt, illustreert het project de groeiende rol van technologische innovatie in de transplantatiezorg. Door het transport van donororganen te optimaliseren, kan mogelijk het aantal bruikbare organen toenemen en de kwaliteit van transplantaties verbeteren.

Voor patiënten met ernstige longaandoeningen kan dit op termijn het verschil betekenen tussen wel of geen geschikte donorlong. Tegelijk laat het project zien hoe samenwerking tussen medische professionals en technologische talenten kan leiden tot praktische innovaties met directe impact op de zorg. Met verdere ontwikkeling en klinische validatie zou deze ‘slimme koeler’ een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan veiligere en effectievere orgaantransplantaties.

Antivriesproteïnen

Enkele maanden geleden boekte hoogleraar Ilja Voets belangrijke vooruitgang in onderzoek naar antivriesproteïnen, met als doel donororganen langer houdbaar te maken. Deze eiwitten, geïnspireerd op organismen zoals Arctische ijsvissen, voorkomen schade door ijskristallen tijdens bevriezing. Het team ontwikkelt kunstmatige varianten die stabieler en effectiever zijn dan natuurlijke eiwitten.

Met behulp van bacteriën en AI ontwierpen onderzoekers nieuwe eiwitten die beter bestand zijn tegen temperatuurschommelingen, wat ze geschikt maakt voor toepassingen in de transplantatiegeneeskunde. Daarnaast bleek dat de werking ook toepasbaar is in synthetische polymeren, wat grootschalige productie mogelijk maakt.