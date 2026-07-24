ZIRE bij Gelre, Thuismonitoring, Veni's, Bestuurswisselingen en meer

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor Gelre ziekenhuizen dat gaat starten met ZIRE om de registratielast te verminderen, een afstudeeronderzoek over de uitdagingen van thuismonitoring in de huisartsenzorg en de toekenning van 205 Veni's door de NWO. Verder ook aandacht voor een aanstaande bijeenkomst over de inzet van AI en spraakgericht rapporteren in de ziekenhuiszorg en een bestuurswisseling bij het Máxima MC en Thebe.

Gelre start met ZIRE

Gelre ziekenhuizen start als één van de acht Nederlandse koploperziekenhuizen met ZIRE (Zinvolle Registratie), een landelijk implementatieonderzoek dat onnodige registratielast in de zorg moet verminderen. Als enige ziekenhuis in de regio introduceert Gelre de aanpak op de Intensive Care (IC), waar verpleegkundigen en artsen kritisch beoordelen welke registraties daadwerkelijk bijdragen aan goede zorg, kwaliteit en patiëntveiligheid. Registraties zonder directe meerwaarde worden geschrapt, terwijl belangrijke observaties en een zorgvuldige overdracht centraal blijven staan. Met behulp van overzichtskaarten aan het bed worden zorgprofessionals ondersteund bij het signaleren van aandachtspunten.

Volgens Gelre kan slimmer registreren op termijn tijd besparen, waardoor meer ruimte ontstaat voor persoonlijke aandacht, warme overdrachten en kwaliteitsverbetering. De aanpak geeft zorgprofessionals bovendien meer vertrouwen en autonomie in hun vakmanschap. Na de start in het Radboudumc wordt ZIRE de komende jaren verder uitgerold naar andere Nederlandse IC-afdelingen, met een bredere landelijke implementatie vanaf 2027.

Kinderziektes thuismonitoring overwinnen

Uit afstudeeronderzoek van Tim de Haan, uitgevoerd bij huisartsenpraktijken in Zuid-Holland Noord in opdracht van Zorg en Zekerheid, blijkt dat thuismonitoring veel potentie heeft, maar in de praktijk ook nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. Huisartsen en praktijkondersteuners verwachten dat thuismonitoring de zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten kan verbeteren, meer eigen regie biedt en op termijn tijd kan besparen. Tegelijkertijd zorgen onvolledige meetgegevens, administratieve lasten en onduidelijke verantwoordelijkheden nu nog voor extra werk.

Volgens De Haan zijn heldere afspraken essentieel om thuismonitoring succesvol in de dagelijkse praktijk te integreren. Daarbij moeten niet alleen technologie en financiering worden geregeld, maar ook werkprocessen, verantwoordelijkheden voor het beoordelen van metingen en de opvolging van patiënten. Daarnaast adviseert hij te starten met geschikte patiëntengroepen en het volledige praktijkteam vanaf het begin te betrekken. Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid gaat de aanbevelingen samen met regio-organisatie Rijn en Duin verder uitwerken.

205 Veni's toegekend

NWO heeft in de Veni-ronde 2025 in totaal 205 beurzen toegekend aan recent gepromoveerde onderzoekers. De persoonsgebonden subsidie van maximaal 320.000 euro biedt talentvolle wetenschappers de mogelijkheid om de komende drie jaar hun eigen onderzoekslijn verder te ontwikkelen. De gehonoreerde projecten bestrijken uiteenlopende thema’s, van nieuwe behandelingen voor de ziekte van Alzheimer en duurzame chemie tot AI-innovatie en internationaal erfgoedrecht.

De beurzen zijn verdeeld over de domeinen Exacte en Natuurwetenschappen (59), Sociale en Geesteswetenschappen (81), Toegepaste en Technische Wetenschappen (30) en ZonMw (35). Voor de subsidieronde werden 1.392 vooraanmeldingen ingediend, waaruit 448 volledige aanvragen voortkwamen. Uiteindelijk ontvingen 115 vrouwelijke onderzoekers, 88 mannelijke onderzoekers en twee kandidaten met geslacht X een Veni-beurs. Binnen drie NWO-domeinen werden bovendien tien extra beurzen toegekend om vrouwelijke onderzoekers extra te stimuleren. Alle Veni-laureaten en onderzoeken zijn hier te vinden.

Bijeenkomst spraakgericht rapporteren

ECP Platform voor de InformatieSamenleving organiseert op 28 oktober samen met het Leiden University Medical Center en Aanpak Begeleidingsethiek een bijeenkomst over de inzet van AI en spraakgericht rapporteren in de ziekenhuiszorg. Tijdens de deelnemersspecial bespreken experts, zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen hoe deze technologie in de praktijk wordt toegepast en welke kansen en uitdagingen daarbij komen kijken.

Onderwerpen zijn onder meer de invloed van spraakgericht rapporteren op het zorgproces, de ethische en organisatorische aspecten van AI-gebruik en de waarden die daarbij centraal staan. Ook wordt ingegaan op handelingsperspectieven voor zorgorganisaties die AI op een verantwoorde manier willen implementeren. Het programma bestaat uit plenaire presentaties en verdiepende break-outsessies, waarin ziekenhuizen praktijkervaringen delen en deelnemers gezamenlijk verkennen hoe AI verantwoord kan worden ingezet binnen de zorg.

Nieuw RvB-lid Máxima MC

Per 1 januari 2027 treedt dr. Joris Bekkers toe tot de Raad van Bestuur van Máxima MC. Met zijn benoeming is het bestuur van het ziekenhuis weer compleet. Bekkers is orthopedisch chirurg en bekleedde de afgelopen jaren diverse bestuurlijke functies binnen het Diakonessenhuis in Utrecht en Zeist, waaronder als voorzitter van het Medisch Specialistisch Bedrijf Domstad. Daarnaast is hij bestuurslid van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging en actief binnen verschillende landelijke samenwerkingsverbanden.

Volgens Máxima MC brengt hij ruime ervaring mee op het gebied van zorgkwaliteit, innovatie, digitalisering, strategie en regionale samenwerking. Bekkers noemt zijn overstap een kans om zijn bestuurlijke en medische expertise in te zetten voor een ziekenhuis dat vooroploopt in zorgvernieuwing. De Raad van Toezicht verwacht dat hij samen met de overige bestuurders verdere invulling zal geven aan de maatschappelijke en strategische ambities van Máxima MC.

Bestuurswisselingen bij Thebe

Thebe voert deze zomer meerdere wijzigingen door in de Raad van Toezicht. Per 30 juni 2026 nam voorzitter Irma Woestenberg na twee termijnen en acht jaar afscheid. Zij droeg het voorzitterschap over aan Marcel Visser. Ook Jouke Tamsma beëindigde na acht jaar zijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht, waarin hij onder meer voorzitter was van de auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie.

Per 1 augustus 2026 verwelkomt Thebe twee nieuwe toezichthouders: Steffanie van der Maas en Gerco Blok. Van der Maas treedt toe tot de auditcommissie Middelen en brengt ervaring mee op het gebied van financiën, innovatie en digitalisering. Blok wil vanuit zijn toezichthoudende rol bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Thebe en de toekomstbestendigheid van de ouderenzorg. Thebe bedankt de vertrekkende toezichthouders voor hun inzet en wenst hun opvolgers veel succes.

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