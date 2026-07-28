Samenwerking dermatologie en psychologie voor passende zorg

Het Dijklander Ziekenhuis zet sterker in op de samenwerking tussen dermatologen en medisch psychologen als onderdeel van de ambitie om passende zorg te bieden. Door niet alleen de huidklachten, maar ook de psychologische en sociale gevolgen van een huidaandoening mee te nemen in de behandeling, zijn patiënten volgens het ziekenhuis tevredener en is het aantal vervolgbezoeken aan de polikliniek afgenomen. De gezamenlijke aanpak moet bijdragen aan zorg die beter aansluit bij de persoonlijke situatie van de patiënt.

De intensieve samenwerking is de afgelopen jaren ontstaan vanuit een gedeelde interesse van beide vakgroepen. Dermatologen zien geregeld patiënten bij wie huidproblemen een grote invloed hebben op het dagelijks leven en die baat hebben bij meer dan alleen een medische behandeling. Medisch psychologen richten zich daarom op factoren die het herstel of het ziekteverloop kunnen beïnvloeden, zoals therapietrouw, angst, stemming en de manier waarop patiënten met hun aandoening omgaan.

Invloed op psyche

Door deze medische en psychologische expertise te combineren, wil het ziekenhuis de patiënten beter ondersteunen bij de gevolgen van hun huidaandoening. Dermatoloog Michelle Sprockel vertelt dat veel ziekten invloed hebben op de psyche en andersom. “Vaak heeft de psyche invloed op het ziektebeloop. Je kunt het lichamelijke en geestelijke aspect daarom niet los van elkaar zien. We hebben een heel fijn team van medisch psychologen in huis die een aanvulling kunnen zijn op de behandeling van de patiënt.”

De samenwerking tussen Dermatologie en Medische psychologie krijgt vorm in gezamenlijke spreekuren, multidisciplinaire overleggen en gezamenlijke nascholingen. Ook buiten deze vaste contactmomenten stemmen de zorgverleners regelmatig met elkaar af. Volgens het ziekenhuis zorgt die korte onderlinge lijn ervoor dat beide vakgebieden als één team kunnen optrekken, met als doel patiënten beter te begeleiden bij het omgaan met hun huidklachten en de gevolgen daarvan voor het dagelijks leven.

Meerdere voordelen

Volgens de betrokken zorgverleners levert de intensieve samenwerking voordelen op voor zowel patiënten als medewerkers. Patiënten voelen zich beter gehoord, zijn tevredener over de behandeling en hoeven minder vaak terug te komen naar de polikliniek. Tegelijkertijd zorgt de samenwerking ervoor dat dermatologen en medisch psychologen van elkaars expertise leren, waardoor de gezamenlijke aanpak volgens hen meer oplevert dan wanneer beide disciplines afzonderlijk werken. Het ziekenhuis ziet de werkwijze daarom ook als een voorbeeld dat mogelijk op andere afdelingen navolging kan krijgen.

Drie jaar geleden schreven we ook al over een zorgverbetering bij het Dijklander Ziekenhuis. Toen introduceerde het ziekenhuis samen met de Noordwest Ziekenhuisgroep digitaal verwijzen, waardoor patiëntengegevens niet langer handmatig hoeven te worden overgenomen. De benodigde informatie komt sindsdien direct op de juiste plek in het patiëntendossier terecht, wat de samenwerking tussen beide ziekenhuizen efficiënter maakt en de patiëntenzorg verbetert.