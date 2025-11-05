Philips onthult een nieuwe AI-tool voor hartreparaties

Philips heeft de lancering aangekondigd van DeviceGuide, een op kunstmatige intelligentie (AI) gebaseerde innovatie die artsen ondersteunt bij de behandeling van een lekkende mitralisklep zonder openhartoperatie. Door live beeldgegevens om te zetten in een intuïtief 3D-beeld van het kloppende hart, fungeert DeviceGuide als een intelligente copiloot voor artsen en verbetert het de zichtbaarheid, het vertrouwen en de precisie tijdens minimaal invasieve ingrepen.

AI ziet wat artsen voorheen niet konden zien

“Voor het eerst assisteert AI artsen in realtime bij het repareren van het menselijk hart”, aldus dr. Atul Gupta, Chief Medical Officer voor Diagnose & Behandeling bij Philips en praktiserend interventiearts.

Het repareren van een lekkende mitralisklep, een aandoening die bekend staat als mitralisklepinsufficiëntie en die naar schatting 37 miljoen volwassenen wereldwijd treft, is een van de technisch meest veeleisende taken in de geneeskunde. Traditioneel vertrouwden artsen op platte, tweedimensionale röntgen- en echografiebeelden, waarbij ze de anatomie van de patiënt mentaal reconstrueerden terwijl ze katheters en implantaten door de bewegende kamers van het hart leidden.

DeviceGuide geeft een nieuwe invulling aan de manier waarop deze procedure wordt uitgevoerd. Door gebruik te maken van deep learning-algoritmen om röntgen- en echografiebeelden in realtime te interpreteren en samen te voegen, creëert het een live 3D-visualisatie van het hart en de positie van het apparaat daarin.

“Stel je voor dat je een doelwit in een bewegende tennisbal probeert te raken, terwijl deze ronddraait en de wanden transparant zijn”, legt Dr. Gupta uit. “Zo voelt het om een katheter door een kloppend hart te leiden. DeviceGuide verandert dat volledig. Het werkt als een soort intelligente co-piloot, een systeem dat het apparaat in het hart volgt, het in beeld houdt en je precies laat zien waar je bent en waar je naartoe moet.”

Minder invasieve hartprocedures in 3D

De kern van DeviceGuide wordt gevormd door AI-gebaseerde apparaatintelligentie die automatisch het silhouet van het implantaat herkent, volgt en markeert terwijl het zich door het hart beweegt. Elke kleine beweging wordt in realtime geanalyseerd, waardoor artsen nauwkeurig kunnen navigeren en te allen tijde hun oriëntatie kunnen behouden. De AI voegt ook meerdere beeldweergaven samen tot één samenhangend 3D-beeld, zodat elk lid van het hartteam, inclusief de echocardiograaf en de interventiecardioloog, dezelfde, gesynchroniseerde, realtime visualisatie ziet.

“Het is alsof er een baken van licht aan het apparaat zelf is bevestigd: altijd zichtbaar, altijd scherp in beeld. De AI volgt de 3D-beweging door de hartkamers en toont de positie en richting in realtime. Dat geeft artsen een duidelijk gevoel van diepte en oriëntatie dat voorheen niet mogelijk was”, aldus Dr. Gupta.

DeviceGuide is ontworpen voor interventiecardiologen, structurele hartspecialisten, echocardiografen en cath-labteams die transkatheter mitralisklep reparatieprocedures uitvoeren, bekend als TEER (Transcatheter Edge-to-Edge Repair). De oplossing is bedoeld om deze ingrepen te vereenvoudigen en ondersteunt zowel zeer ervaren centra als ziekenhuizen die nog niet zo lang ervaring hebben met structurele harttherapieën.

Door duidelijke, consistente visuele begeleiding te bieden, helpt DeviceGuide de complexiteit te verminderen en de leercurve te verkorten. Ziekenhuizen over de hele wereld, ook in ontwikkelingsregio's of kleinere gezondheidszorgsystemen, kunnen hierdoor mogelijk de toegang tot behandelingen uitbreiden naar patiënten die anders onbehandeld zouden blijven vanwege een gebrek aan ervaring of middelen.

AI-verbeterde beeldgestuurde therapie

DeviceGuide bouwt voort op de lange traditie van Philips op het gebied van beeldgestuurde therapie (IGT), een vakgebied dat artsen in staat stelt om complexe ingrepen uit te voeren via kleine incisies met behulp van live beeldvorming in plaats van open chirurgie. Elke seconde wordt ergens ter wereld een patiënt behandeld met behulp van de beeldgeleide therapietechnologie van Philips.

DeviceGuide helpt clinici om tijdens live interventieprocedures nauwkeurige beslissingen te nemen. Dit is een belangrijke stap voor Philips, aangezien kunstmatige intelligentie evolueert van een diagnostische assistent bij beeldvorming of monitoring naar een realtime hulpmiddel voor besluitvorming tijdens de procedure zelf.

Tijdens een mitralisklepoperatie zijn teamwork en timing van cruciaal belang. Eén arts bedient de beeldvormingssonde, een andere navigeert de katheter en weer anderen monitoren de live gegevens. DeviceGuide creëert één gedeelde visuele referentie, waardoor iedereen in de kamer dezelfde oriëntatie van de anatomie en het apparaat te zien krijgt. Dit kan de communicatie stroomlijnen, handmatige aanpassingen verminderen en het team helpen zich te concentreren op de patiënt in plaats van op de beeldvormingsbediening.

AI helpt live bij het begeleiden van de procedure

Het systeem draait op het beeldgestuurde therapieplatform Azurion van Philips en de EchoNavigator-technologie voor realtime beeldfusie. Samen combineren ze live echografie- en röntgenbeelden om zowel zacht weefsel als apparaten te visualiseren. De deep learning-engine van DeviceGuide analyseert deze inputs continu en volgt de positie, het traject en de oriëntatie van het implantaat tijdens de hele procedure, waardoor het in feite functioneert als een GPS voor het hart.

DeviceGuide is ontwikkeld in samenwerking met Edwards Lifesciences, een wereldleider op het gebied van structurele hartinnovaties. Het partnerschap combineert de expertise van Edwards op het gebied van hartkleptherapieën met het leiderschap van Philips op het gebied van beeldvorming en op AI gebaseerde begeleidingssystemen. Samen hebben de bedrijven delen van de mitralisklep-TEER-workflow geoptimaliseerd en ondersteunen ze hartteams met de nieuwste klinische en technologische inzichten.

Voor patiënten kunnen minimaal invasieve procedures onder begeleiding van AI een sneller herstel, minder complicaties en toegang tot levensreddende behandelingen betekenen voor mensen die te zwak zijn voor een openhartoperatie. Voor clinici kan DeviceGuide de cognitieve belasting verminderen, de nauwkeurigheid verbeteren en teamwork bevorderen door middel van gedeelde realtime visualisatie.

“Dit is AI die is ontwikkeld voor de realiteit van de operatiekamer. Het begrijpt het ritme van het hart, de beweging van het apparaat en ondersteunt het hele team van moment tot moment.”