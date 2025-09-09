Philips onthult slimme cardiologie-oplossingen op ESC 2025

Tijdens het European Society of Cardiology (ESC) 2025 dat 29 augustus tot en met 1 september in Madrid werd gehouden, heeft Philips AI-gestuurde oplossingen voor cardiologie gepresenteerd. Met deze oplossingen wil het bedrijf de diagnose, de behandeling en de monitoring van hartpatiënten aanzienlijk verbeteren. Philips toonde onder meer hoe geavanceerde, AI-gedreven technologieën klinische werkstromen kunnen optimaliseren en zorgverleners ondersteunen bij het stellen van betrouwbare diagnoses en het uitvoeren van nauwkeurige behandelingen.

“Samen met onze klanten laten we zien hoe de AI-gestuurde technologieën van Philips niet alleen de beeldkwaliteit verbeteren en de workflow-efficiëntie verhogen, maar ook sneller toegang geven tot relevante inzichten, waardoor diagnoses worden versneld en clinici eerder en met meer vertrouwen beslissingen kunnen nemen,” managing director Philips Benelux, Léon Kempeneers.



De geïntegreerde systemen zijn gericht op het verbeteren van de patiëntenzorg en het vergroten van de toegankelijkheid daarvan. Daarnaast onderstreept Philips zijn toewijding aan duurzame gezondheidszorg, met innovaties die niet alleen de kwaliteit van zorg verhogen, maar ook de ecologische voetafdruk van medische processen verkleinen.

Betere toegang

Het thema van het ESC Congres 2025, ‘Cardiology Beyond Borders’ en ‘Global Health’, sluit aan bij de ambitie van Philips om in 2025 het leven van 2 miljard mensen te verbeteren. Daarbij gaat de aandacht speciaal uit aan betere zorgtoegang in gemeenschappen die momenteel beperkte toegang tot zorg hebben.



Uit de nieuwste Philips Future Health Index (FHI) 2025 blijkt dat 79 procent van de cardiologen wereldwijd kostbare tijd met hun patiënten misloopt. De oorzaak: onvolledige of moeilijk toegankelijke patiëntgegevens. Gemiddeld gaat het om 45 minuten verloren klinische tijd per dienst. Dat komt neer op ruim vier werkweken per jaar. De werkdruk in de cardiologie stijgt. De AI-oplossingen van Philips spelen daarop in. Ze ondersteunen zorgverleners met slimme inzichten en geïntegreerde werkstromen. Dat verhoogt de productiviteit en geeft zorgprofessionals meer tijd voor hun patiënten.

Vroegere detectie

Tijdens het congres presenteerde Philips onder meer echocardiografiesystemen EPIQ CVx, Affiniti CVx en Compact 5500 CV. Deze apparaten maken gebruik van AI en verbeterde beeldkwaliteit om de diagnostiek te ondersteunen.

De systemen worden aangevuld met het Cardiovascular Workspace-platform, dat beeldgegevens uit verschillende bronnen samenbrengt. Dat moet de samenwerking tussen zorgverleners verbeteren en tijd besparen.



Ook op het gebied van CT-technologie toont Philips vernieuwing. De CT 5300 en Spectral CT 7500 leveren geavanceerde beeldvorming, ondersteund door AI en nieuwe softwaretoepassingen. Opvallend is verder de introductie van de BlueSeal Mobile, een mobiel MRI-systeem dat zonder helium werkt. Tijdens het congres wordt het systeem live gedemonstreerd met hart-MR-scans. Philips wil hiermee MRI-onderzoeken duurzamer en beter toegankelijk maken.

Realtime inzicht

Met het geïntegreerde portfolio voor beeldgestuurde therapie van Philips kunnen clinici hartinterventies met grotere precisie plannen en uitvoeren. De VeriSight Pro 3D Intracardiale Echografie (ICE) Katheter, die real-time 2D- en 3D-beelden van het hart levert ter ondersteuning van elektrofysiologische en structurele hartprocedures, springt hierbij in het oog. Daarnaast wordt ook de Azurion 7-serie getoond, waarin intuïtief design en AI-functionaliteit complexe procedures stroomlijnen en bijdragen aan efficiëntere, persoonlijkere zorg. Afgelopen voorjaar is het Philips Azurion Neuro Biplane-systeem bekroond met de prestigieuze iF Design Gold Award 2025, een erkenning voor uitmuntend ontwerp binnen de zorgtechnologie.



Om patiënten te ondersteunen, biedt Philips draagbare monitoringsoplossingen voor proactieve en gepersonaliseerde langdurige zorg. Tijdens ESC 2025 wordt de geavanceerde Holter Monitoring Software gepresenteerd, die ECG-analyse en rapportage ondersteunt bij de behandeling van hartritmestoornissen en andere hartziekten. Met deze innovaties kunnen zorgteams patiënten voortdurend monitoren en tijdig ingrijpen, om niet alleen de uitkomsten te verbeteren, maar ook om de klinische werkdruk te verlichten.