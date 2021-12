Philips verlengt MedTech samenwerking met TU/e

Binnen de MedTech samenwerking wisselen Philips en de onderwijsinstelling regelmatig, op basis van deeltijdbenoemingen personeel uit. Zo dragen Philips medewerkers in deeltijd bij aan de Masteropleidingen van de universiteit en wordt personeel van de TU/e een deeltijdbenoeming aangeboden bij de Researchafdeling van het gezondheidstechnologiebedrijf.

“Vanaf dag één is er een nauwe band tussen de TU/e en Philips. De samenwerking is representatief voor de unieke kracht van de regio Brainport Eindhoven. Samen werken we aan innovaties in de gezondheidszorg die het leven van mensen verbeteren”, vertelt Sylvia van Es, President Philips Nederland.

MedTech Innovation Center

De samenwerking tussen de TU/e en het bedrijfsleven maakt het mogelijk om de nieuwste wetenschappelijke inzichten in oplossingen voor echte maatschappelijke problemen te vertalen. In het Eindhoven MedTech Innovation Center, e/MTIC, gaan de samenwerkende partijen nog een stap verder. Daar wordt op dit moment door ongeveer honderd promovendi onderzoek naar medische technologie uitgevoerd. Naast Philips en de TU/e zijn ook het Catharina Ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum en Kempenhaeghe onderdeel van het e/MTIC.

“Met de TU/e richten we ons op het versnellen van klinische innovaties. In deze samenwerking speelt data gericht onderzoek een belangrijke rol. Hierbij is de combinatie van technische, klinische en industriële kennis en kennisuitwisseling van groot belang. Deze innovatiekracht is onmisbaar voor onze samenleving en levert een belangrijke bijdrage aan onze gezamenlijke welvaart en welzijn”, aldus Van Es.

Philips is inmiddels 130 jaar en de TU/e 65. De reeds 30 jaar durende samenwerking heeft al meer dan drieduizend onderzoekspublicaties opgeleverd. Daarnaast vonden in de loop der jaren duizenden afgestudeerden een baan bij Philips.