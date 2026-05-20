Philips zet AI in bij minimaal invasieve hartklepoperaties

Philips heeft nieuwe AI-software ontwikkeld die artsen tijdens complexe hartklepoperaties ondersteunt met realtime 3D-beelden. De technologie, DeviceGuide genaamd, helpt cardiologen bij het navigeren van miniatuurinstrumenten door het kloppende hart tijdens minimaal invasieve ingrepen. Volgens het bedrijf moet de innovatie de nauwkeurigheid vergroten en artsen meer vertrouwen geven tijdens behandelingen van lekkende hartkleppen.

De software is ontwikkeld voor behandelingen van mitralisklepinsufficiëntie, een aandoening waarbij bloed terugloopt door de hartklep. Wereldwijd hebben miljoenen mensen last van deze aandoening, die kan leiden tot vermoeidheid, benauwdheid en uiteindelijk hartfalen.

Beter zichtbaar

Bij patiënten voor wie een openhartoperatie te risicovol is, wordt steeds vaker gekozen voor een minimaal invasieve behandeling via een bloedvat in de lies. Daarbij moeten artsen lange, flexibele instrumenten nauwkeurig door het hart manoeuvreren. Tijdens die procedures bekijken specialisten gelijktijdig echo- en röntgenbeelden op meerdere schermen. Volgens Philips combineert DeviceGuide deze beelden automatisch tot een realtime 3D-weergave van het instrument in het hart. Daardoor kunnen artsen beter zien waar het hulpmiddel zich bevindt en in welke richting het beweegt.

“Deze software fungeert als een extra paar ogen voor de arts,” zegt Dr. Atul Gupta, Chief Medical Officer Diagnosis & Treatment bij Philips. Volgens hem blijft de arts altijd volledig verantwoordelijk voor de behandeling, terwijl AI ondersteuning biedt bij complexe handelingen. De technologie is ontwikkeld in samenwerking met Edwards Lifesciences, fabrikant van de gebruikte hartklepreparatiesystemen. Beide bedrijven stellen dat AI-gestuurde beeldvorming een steeds grotere rol zal spelen binnen minimaal invasieve hartinterventies.

Herkennen, volgen en markeren

Philips kondigde de introductie van DeviceGuide eind vorig jaar aan. Het systeem is bedoeld voor zogenoemde TEER-procedures (Transcatheter Edge-to-Edge Repair), waarbij herstel van de hartklep plaatsvindt zonder openhartoperatie. DeviceGuide zet live beeldgegevens om in een realtime 3D-weergave van het kloppende hart. De technologie gebruikt kunstmatige intelligentie om het implantaat tijdens de ingreep automatisch te herkennen, volgen en markeren. Daardoor kunnen artsen nauwkeuriger navigeren en beter hun oriëntatie behouden tijdens de procedure.

Volgens Philips combineert het systeem meerdere beeldbronnen tot één gedeelde visualisatie, zodat alle betrokken specialisten in het cathlab, waaronder interventiecardiologen en echocardiografen, gelijktijdig naar dezelfde realtime beelden kijken. De oplossing is ontwikkeld voor ziekenhuizen en hartcentra die TEER-ingrepen uitvoeren, zowel voor ervaren teams als voor centra die nog relatief nieuw zijn in structurele harttherapieën.