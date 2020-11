Pilot met online huisartsenzorg verlengd

De huisarts vreesde overbelasting door een combinatie van coronagerelateerde problemen en een hoogseizoen met 40.000 toeristen bovenop 9.000 inwoners die huisartsenzorg nodig konden hebben. “De drukte is bij ons altijd heel wisselend en dus moeilijk in te plannen”, aldus Albert.

In 2020 kwam daar met de coronacrisis een onvoorspelbare factor bij. “Aan het begin van de coronapandemie had niemand nog een idee wat komend jaar ging brengen, niet qua drukte en niet qua ziekte van personeel. We wisten daardoor niet of we dit jaar de vele toeristen er bij konden hebben, zonder dat de zorg voor onze eigen patiënten daaronder te lijden zou hebben. We záten al aan onze max.”

Aanpak tekort huisartsenzorg

Na overleg tussen Albert en collega’s met zorgverzekeraar CZ, de veiligheidsregio en campinghouders wees CZ op de Medicoo-dienst van Medicinfo. CZ zet deze dienst al langer in als één van de manieren om het groeiende huisartsentekort in delen van Nederland aan te pakken. Tijdens de coronacrisis is de dienst versneld uitgerold.

Met Medicoo kunnen mensen huisartsenzorg op afstand krijgen vanuit een medisch contact center in combinatie met een app. Deze service is oorspronkelijk ontwikkeld voor patiënten die geen eigen huisarts hebben, vaak omdat de huisartsenpraktijk in hun regio vol zit. Via de app kunnen ze contact opnemen met een BIG-geregistreerde verpleegkundige in het medisch contact center van Medicinfo die ze kan verwijzen voor een beeldbel-consult met een huisarts, eventueel opgevolgd door een fysieke afspraak. De dienst kon echter ook een oplossing zijn voor de dreigende overbelasting van de huisartsenpraktijk in Ouddorp.

Binnen een maand kon een pilot van start gaan, waarbij met name de communicatie richting toeristen nog een pijnpunt bleek. “Hoe informeer je toeristen dat ze eerst een app moeten downloaden voordat ze de huisarts bellen?”, schetst Albert. “Een heleboel mensen gaan elk jaar op vakantie in Ouddorp. Ze weten hier de weg, dus als er wat is, bellen ze naar de praktijk of staan ze voor de balie.” Alle campinghouders kregen daarom voorlichting over Medicoo, de VVV werd geïnformeerd en er werde folders verspreid. “De eerste week was er nog wel verwarring onder patiënten en zelfs ons eigen personeel, maar toch werd het al snel normaal.”

Blijvende ondersteuning

Ook in een post-coronatijdperk verwacht de huisarts dat de dienst als ondersteuning van de huisarts kan dienen. “Er is een aantal regio’s die moeite hebben om voldoende huisartsen aan te trekken. Dan is deze oplossing een hele persoonlijke aanvulling. Ik weet dat er huisartsen zijn die het als concurrentie zien, maar wij hebben dat helemaal niet zo ervaren.”