Bouw zelf je radicale zorginnovatie

Zorgprofessionals hoeven geen programmeur meer te zijn om zelf een werkend prototype te maken voor een probleem uit hun dagelijkse praktijk. Volgens Bart Collet, redactieraadlid van ICT&health, verandert onder meer vibe coding de verhouding tussen zorg, innovatie en IT fundamenteel. De auteur roept in editie 3 van ICT&health zorgorganisaties op om radicale innovatie niet langer vooral te bespreken, maar er zelf mee aan de slag te gaan.

Tijdens een recente bijeenkomst van de Health Innovation School bouwde Collet live een app voor circa veertig zorgprofessionals. Zonder zelf code te typen. Op basis van een prompt, met een paar minuten wachten, stond er een werkend prototype dat deelnemers direct op hun smartphone konden gebruiken. De reactie in de zaal maakte volgens de auteur duidelijk dat hier meer aan de hand is dan een handige AI-toepassing.



Jarenlang was het uitgangspunt dat zorginnovatie afhankelijk was van ontwikkelteams, projectplannen, budgetten en lange doorlooptijden. Dat uitgangspunt klopt steeds minder. Met vibe coding kunnen zorgprofessionals in gewone taal beschrijven wat zij nodig hebben, waarna AI helpt om daar code en een werkend concept van te maken. Niet productierijp, maar wel concreet genoeg om te testen, te verbeteren en veel scherper over te dragen aan professionele ontwikkelaars.

Omgekeerde bottleneck

Daarmee verschuift volgens Collet de bottleneck in zorginnovatie. Niet technische capaciteit is het schaarse goed, maar domeinkennis. En die zit juist bij artsen, verpleegkundigen, paramedici en andere professionals op de werkvloer. Zij weten waar processen wringen, welke administratieve handelingen terugkomen en welke toepassingen echt zouden aansluiten op hun werk.



De auteur benadrukt dat vibe coding geen toverformule is. Voor veilige, schaalbare en productierijpe toepassingen blijven professionele ontwikkelaars nodig. Maar een goed werkend prototype geeft zorgprofessionals meer regie over het eindresultaat en voorkomt dat IT moet beginnen met een vaag programma van eisen.

Zelf bouwen

Die beweging sluit aan bij de bredere behoefte aan radicale innovatie. Tijdens The Most Innovative Session op de ICT&health World Conference in januari 2026 bleek volgens Collet hoeveel honger er in de sector is naar ideeën die verder gaan dan kleine verbeterstappen. In oktober krijgt dat een vervolg met een clinical build day in België, waar zorgprofessionals samen met technische mentoren prototypes bouwen voor problemen uit hun eigen praktijk.



Volgens de auteur is dat urgenter dan ooit. Consumenten wachten niet tot het zorgsysteem verandert, maar bouwen via wearables, health-apps en preventieve diensten al hun eigen gezondheidsomgeving. De vraag aan zorgorganisaties is daarom niet langer of zij moeten meebewegen, maar hoe snel zij zelf de eerste stap durven zetten.

Lees het hele artikel in editie 4, 2026, die op 12 juni verschijnt.