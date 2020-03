CZ rolt app voor online huisartsenzorg versneld uit

De ontwikkeling van de app was al enige tijd in volle gang, maar is door de coronavirus uitbraak versneld. Het online aanbieden van huisartsenzorg draagt ook bij aan het beperken van de verspreiding van het virus.

De app is beschikbaar voor Android en iOS gebruikers en kan gedownload worden via de Google Play en App Store app-winkels. Op de website van Medicoo vind je directe links naar de app.

Digitale huisartsenzorg

Verzekerden, zonder eigen huisarts, die de app installeren kunnen na eenmalige registratie direct gebruiken. De app is bedoeld voor alle niet spoedeisende gezondheidsvragen. Die worden besproken in een chat met een verpleegkundige die bepaalt of de vragen online beantwoord kunnen worden of dat een consult met een huisarts noodzakelijk is. Consulten vinden, waar mogelijk, plaats via beeldbellen.

Waneer blijkt dat lichamelijk onderzoek nodig is of anderszins een fysiek bezoek aan een huisarts noodzakelijk is, dan zal de verpleegkundige helpen een afspraak te regelen bij een huisarts in de buurt.

Voor CZ-klanten zonder huisarts

CZ benadrukt dat de app alleen gebruikt kan worden door klanten van de verzekeraar die niet ingeschreven staan bij een reguliere huisarts. Mensen die niet over de digitale vaardigheden beschikken om de app te kunnen gebruiken, kunnen altijd de CZ-Gezondheidslijn bellen.

Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn digitale zorginitiatieven volop in het nieuws. Huisartsen en ziekenhuizen omarmen in een versnelt tempo de uitrol en het gebruik van e-health toepassingen. Daarnaast heeft de NZa de regels rondom digitale consulten verruimd en is er door de overheid extra geld vrijgemaakt voor de ontwikkeling en uitrol van digitale zorg.