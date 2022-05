Radboudumc: nieuwe hightech IC voor pasgeboren baby’s

Op de oude NICU lagen baby’s in couveuses in één ruimte bij elkaar. Ouders die bij hun kind willen zijn, maken ook gebruik van deze ruimte. In de nieuwe IC voor pasgeboren baby’s is er meer privacy voor patiënten en ouders. Tevens hebben medewerkers een rustigere werkomgeving en zijn er minder medische risico’s, onder meer door de inzet van de nieuwste monitoringstechnologie en een lager infectierisico.

Baby’s die te vroeg geboren worden moeten een tijd doorbrengen in een couveuse. Dat kan variëren van enkele dagen tot meerdere weken. Vroeger deed een couveuse niet veel meer dan het warm houden van een prematuur geboren baby. Tegenwoordig zijn het hightech verpleegunits met alle mogelijke voorzieningen die de ontwikkeling van een vroeg geboren baby monitoren en ondersteunen. De nieuwe IC van Radboud UMC is wat dit betreft de overtreffende trap.

Babywatchcamera, digitale deurbordjes en slimme bewakingsmonitoren op IC

Om verpleegkundigen te allen tijde van de informatie over de patiënt te voorzien, wordt in de nieuwe kamers gebruik gemaakt van slimme technologieën die inzicht geven in de situatie van de patiënt. Speciale zorgtelefoons staan in verbinding met de bewakingsapparatuur die aangesloten is op de monitor van een patiënt. Bij een alarmsignaal wordt de verpleegkundige meteen gealarmeerd. Ook zijn via schermen buiten de kamers direct de curves van de bewakingsmonitoren te zien. En elke kamer heeft bij de ingang een digitaal deurbordje met onder meer informatie over de patiënt. Via een babywatch camera kunnen ouders hun kindje ook op afstand volgen.

Meer privacy en minder prikkels voor baby’s en ouders

Maar niet alleen de slimme technologie maakt deze nieuwe kamers bijzonder. Vooral het feit dat iedere baby een eigen kamer heeft maakt een wereld van verschil. Het betekent minder prikkels en minder geluid en minder kans op infecties. Tevens is er voor ouders en kind veel meer privacy, wat de ontwikkeling van kind en gezin ten goede komt. Alle kamers hebben daglicht en worden van de gang gescheiden door grote ramen. Detail hierbij is dat voor de privacy, bijvoorbeeld bij het geven van borstvoeding, de ramen met één druk op de knop geblindeerd kunnen worden.

Stap verder op weg naar hoogwaardige zorgcampus

Met de in gebruik name van de NICU zijn het Radboudumc en het Amalia kinderziekenhuis weer een stap verder in de ver- en nieuwbouw van het ziekenhuis. Het Radboudumc is bezig met de uitvoering van de bouwplannen van de campus met als doel een compacte campus die de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en het ziekenhuis bevordert, de efficiëntie verbetert en toekomstige aanpassingen mogelijk maakt. Zo ontstaat een hoogwaardige zorgcampus die bijdraagt aan de ontwikkeling van duurzame, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg nu én in de toekomst.