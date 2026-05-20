Flevoziekenhuis vereenvoudigt digitale zorg met één app

Bij de afdeling chirurgie van het Flevoziekenhuis is een belangrijke stap gezet in het vereenvoudigen van digitale zorg. In een pilot binnen het zorgtraject Haarnestcyste zorgpad werken het ziekenhuis en partners Luscii en BeterDichtbij samen aan één centrale oplossing voor contact en thuismetingen. Patiënten gebruiken voortaan alleen nog de BeterDichtbij app, waardoor meerdere losse toepassingen verdwijnen en de digitale zorg eenvoudiger en overzichtelijker wordt ingericht rond de patiënt in praktijk.

Met de introductie van deze werkwijze wil het Flevoziekenhuis de digitale zorg beter laten aansluiten op het dagelijks leven van patiënten. Door het terugbrengen van het aantal apps wordt de kans op verwarring kleiner en wordt het voor patiënten makkelijker om metingen te doen en contact te houden met zorgverleners. De pilot moet uitwijzen of deze geïntegreerde aanpak ook op grotere schaal binnen andere zorgpaden toepasbaar is.

Aansluiting dagelijks leven

Voor patiënten betekent dit dat communicatie, informatie en monitoring niet langer los van elkaar functioneren, maar elkaar juist versterken. In de BeterDichtbij-app kunnen zij berichten uitwisselen met hun zorgverlener, op het juiste moment informatie en instructies ontvangen en zelf metingen doorgeven, zoals pijnscores en temperatuur. Daarnaast krijgen patiënten op vaste momenten automatische herinneringen om deze metingen in te vullen, waardoor het proces beter aansluit op het dagelijks leven en eenvoudiger bij te houden is.

Doordat verschillende onderdelen van de zorg in één digitale omgeving worden samengebracht, wordt de digitale zorg voor patiënten overzichtelijker en beter in te passen in het dagelijks leven. Volgens Elise de Froe, e-health beheerder en adviseur in het Flevoziekenhuis, is dat precies wat nodig is en sluit het aan bij de digitale strategie van het ziekenhuis. “Juist na een behandeling komt er veel op patiënten af. Door zoveel mogelijk op één plek aan te bieden, maken we het makkelijker om overzicht te houden en actief betrokken te blijven bij het herstel”, aldus De Froe.

Logisch geheel

Het samenvoegen van verschillende functies heeft niet alleen effect op het gebruiksgemak, maar ook op de kwaliteit van zorg op afstand. Doordat patiënten minder handelingen hoeven uit te voeren, is de kans groter dat zij metingen consequent bijhouden en tijdig contact opnemen wanneer dat nodig is. Volgens Elise Boom, projectleider bij BeterDichtbij, werkt digitale zorg het best wanneer patiënten eenvoudig hun weg vinden binnen één vertrouwde omgeving, zonder te hoeven schakelen tussen losse apps. In deze samenwerking worden communicatie, informatie en thuismetingen daarom geïntegreerd, zodat zorg via het juiste kanaal en op het juiste moment kan worden aangeboden.

Ook vanuit het perspectief van thuismonitoring wordt deze ontwikkeling als waardevol gezien. Binnen Luscii stelt men dat digitale zorg vooral effectief is wanneer deze eenvoudig te gebruiken is voor patiënten. Daarom wordt ingezet op een naadloze aansluiting van thuismonitoring op bestaande zorgapplicaties, zodat versnippering wordt verminderd en meer patiënten op een toegankelijke manier thuis gemonitord kunnen worden.

De pilot op de afdeling chirurgie van het Flevoziekenhuis laat volgens het ziekenhuis daarmee zien hoe digitale zorg zich verder ontwikkelt richting meer samenhang en gebruiksgemak. Door zorgprocessen beter op elkaar af te stemmen en samenwerking tussen partijen te versterken, ontstaat een vorm van hybride zorg die in de praktijk toegankelijker, eenvoudiger en effectiever wordt.

Helpdesk

Flevoziekenhuis investeert vaker in digitale zorg. Eind april schreven we al over de introductie van een helpdesk voor digitale zorgvragen in het Flevoziekenhuis in Almere. Met dit initiatief wil het ziekenhuis de patiënten beter ondersteunen bij de toenemende digitalisering van de zorg en drempels verlagen voor wie moeite heeft met digitale toepassingen.

De start van de helpdesk werd gemarkeerd met de overhandiging van de DigiSleutel door oprichter en bestuurder Merlijne Sonneveld van Stichting Helpdesk Digitale Zorg aan bestuurder Susanne van Vegten van het Flevoziekenhuis. Het initiatief moet bijdragen aan toegankelijke zorg en meer regie voor patiënten in een snel digitaliserend zorglandschap.